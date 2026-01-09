Sider Alloys: Lavoratori in Marcia su Cagliari per un Futuro Sostenibile

La tensione è palpabile nel Sulcis-Iglesiente, dove la vertenza siderurgica di Sider Alloys a Portoscuso ha portato i lavoratori a convergere in assemblea a Carbonia.

La riunione, convocata dalle segreterie territoriali dei sindacati Fiom, Fms, Uilm e Cub, ha sancito la decisione di una mobilitazione unitaria, culminante in una marcia su Cagliari.

L’obiettivo è portare direttamente all’attenzione dell’assessorato regionale all’Industria le pressanti istanze di una categoria lavorativa in bilico tra la speranza e la frustrazione.

La situazione è complessa.

Oltre agli ex dipendenti Alcoa, attualmente in attesa di benefici legati alla mobilità in deroga e al pagamento dell’integrazione, sono coinvolti anche i lavoratori dell’indotto Gms, a loro volta sospesi in cassa integrazione.

Questa convergenza di diverse realtà produttive, accomunate dalla stessa incertezza, sottolinea la gravità della crisi e l’urgenza di interventi concreti.

La fabbrica di allumina, un tempo pilastro dell’economia locale, è da anni paralizzata, soffocata da promesse disattese e da una gestione che i sindacati giudicano ormai inadeguata.

L’annuncio di un possibile interessamento da parte di una società greca ha riacceso un barlume di speranza, ma non sufficiente a dissipare il clima di incertezza che grava sui lavoratori e sulle loro famiglie.

La mobilitazione a Cagliari non è solo una protesta, ma un appello alla responsabilità istituzionale e alla necessità di una profonda revisione delle strategie di rilancio industriale.

I sindacati chiedono una discontinuità netta con il passato, auspicando l’adozione di politiche innovative che sappiano coniugare sviluppo economico, tutela dell’occupazione e rispetto per l’ambiente.

La marcia rappresenta, dunque, un atto di rivendicazione e di speranza, un grido che si leva dal Sulcis-Iglesiente per chiedere un futuro dignitoso e sostenibile per un territorio martoriato.

La pressione esercitata direttamente sui vertici regionali mira a sollecitare decisioni tempestive e a garantire un effettivo impegno nel risolvere una questione che incide profondamente sulla vita di migliaia di persone.