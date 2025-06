Sulcis Iglese, sospese tratte ferroviarie per un radicale rinnovamento.

A partire dal 1° luglio, il tessuto infrastrutturale ferroviario del Sulcis Iglese subirà una fase di trasformazione cruciale, con la temporanea sospensione delle tratte Decimomannu-Carbonia e Decimomannu-Iglesias. Questa decisione, lungamente attesa, si configura come un investimento strategico volto a modernizzare radicalmente il sistema ferroviario regionale, elevandone gli standard di efficienza, sicurezza e integrazione con la rete isolana più ampia.L’intervento, che si protrarrà fino al 31 dicembre 2026, rappresenta un punto di svolta per la mobilità sul territorio, superando una fase di inevitabile stallo dovuta all’obsolescenza delle infrastrutture esistenti. L’assessora ai Trasporti, Barbara Manca, sottolinea come questo progetto sia imprescindibile per rispondere alle crescenti esigenze di un bacino di utenza che aspira a servizi di trasporto pubblico di qualità, in linea con le migliori pratiche europee. Non si tratta solamente di un rifacimento, ma di una riprogettazione completa, con l’obiettivo di incrementare la capacità di trasporto, ridurre i tempi di percorrenza e migliorare l’accessibilità per persone con mobilità ridotta.Per mitigare l’impatto della sospensione, è stato predisposto un servizio sostitutivo con autobus ARST, progettato per garantire una continuità viaria efficiente e ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori. Il percorso sarà ottimizzato per collegare direttamente Carbonia e Iglesias con Cagliari, attraverso fermate intermedie a Villamassargia e Siliqua, con arrivo diretto a Decimomannu. Questa nuova configurazione elimina le complesse procedure di cambio precedenti, semplificando significativamente il viaggio.Inoltre, per i comuni di Uta e Villaspeciosa, sarà attivo un servizio navetta dedicato, con corse frequenti da e per la stazione di Decimomannu, colmando un vuoto di connettività e facilitando l’accesso alla rete ferroviaria principale.L’impegno verso la tutela del diritto alla mobilità si riflette anche nella politica tariffaria: le tariffe rimarranno invariate rispetto a quelle ferroviarie e gli abbonamenti preesistenti manterranno la loro validità anche durante il periodo di sostituzione con autobus. Per facilitare l’identificazione e la gestione delle tratte, i nuovi biglietti ARST saranno contrassegnati dalla dicitura “SERV. SULCIS”. La vendita dei biglietti sarà disponibile a partire dal 22 giugno attraverso i canali ARST (DropTicket, Tabnet) e Trenitalia, garantendo un accesso agevole e capillare per tutti i viaggiatori. Questo intervento complesso mira a posizionare il Sulcis Iglese in una nuova era di trasporti sostenibili e connessi, ponendo le basi per un futuro di mobilità più efficiente e inclusiva per l’intera comunità.