Terna Forma i Talenti del Futuro Energetico: Master per la Transizione Digitale

Formazione di Nuova Generazione per il Futuro Energetico: Il Master Terna per la Transizione DigitaleNell’ambito del più ampio progetto Tyrrhenian Lab, Terna, leader nella gestione delle reti elettriche italiane, rafforza il suo impegno verso la transizione energetica con la quarta edizione del Master di II livello “Digitalizzazione del Sistema Elettrico per la Transizione Energetica”. Questo programma di formazione avanzata, nato dalla collaborazione strategica con le Università di Cagliari, Palermo e Salerno, si propone di colmare il divario di competenze specialistiche sempre più critico nel settore energetico, ponendo le basi per un futuro a zero emissioni.Il Master, che si conferma un successo grazie all’elevato numero di candidature e all’efficacia del suo curriculum formativo, è stato prorogato fino al 2027, testimoniando la sua importanza strategica per Terna e per il sistema Paese. L’iniziativa non è semplicemente un corso di aggiornamento professionale, ma un vero e proprio investimento nel capitale umano, volto a formare una nuova generazione di esperti in grado di guidare l’innovazione nel settore energetico.Il percorso formativo, aperto a laureati magistrali in discipline tecnico-scientifiche e informatiche, si articola in undici moduli per un totale di 60 crediti formativi universitari. L’ammissione al Master, scadendo il 1° settembre, offre un’opportunità unica per accedere a un curriculum intensivo che combina lezioni teoriche avanzate con laboratori pratici, simulazioni di gestione di reti complesse e progetti reali. L’approccio didattico è fortemente personalizzato, tenendo conto delle precedenti esperienze accademiche e professionali dei partecipanti per massimizzare il loro apprendimento e sviluppo.Il focus del Master non si limita alla mera conoscenza di tecnologie digitali applicate al settore energetico. Il curriculum include moduli dedicati all’analisi dei big data, alla sicurezza informatica delle infrastrutture critiche, alla modellizzazione e ottimizzazione di sistemi complessi, alla gestione del cambiamento e alle implicazioni economiche e normative della transizione energetica. L’obiettivo è formare professionisti capaci di comprendere appieno le sfide del settore e di sviluppare soluzioni innovative e sostenibili.Un elemento distintivo del Master è l’impegno concreto di Terna verso i partecipanti. Al termine del percorso formativo, i 19 studenti selezionati riceveranno una lettera di impegno all’assunzione a tempo indeterminato, garantendo loro un’immediata applicazione delle competenze acquisite. Questi nuovi professionisti saranno inseriti nelle sedi territoriali aziendali, operando come esperti in tecnologie digitali e contribuendo attivamente alla gestione del sistema elettrico nazionale e all’accelerazione della transizione verso fonti rinnovabili.Il progetto Tyrrhenian Lab, di cui il Master è un pilastro fondamentale, ambisce a creare un network di centri di eccellenza distribuiti nelle regioni attraversate dal Tyrrhenian Link, l’ambizioso elettrodotto sottomarino che collegherà Campania, Sicilia e Sardegna. Questo collegamento strategico, con un investimento di 3,7 miliardi di euro e una lunghezza di quasi 1000 km, rappresenta un’infrastruttura chiave per l’integrazione di energie rinnovabili, migliorando la resilienza del sistema elettrico e promuovendo lo sviluppo economico delle isole. L’iniziativa mira a creare un ecosistema di innovazione e formazione, promuovendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie per un futuro energetico più sostenibile e resiliente.