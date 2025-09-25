Teulada, siglato accordo per migliorare l’affidabilità elettrica.

In un contesto di crescente attenzione alla resilienza delle infrastrutture critiche, E-Distribuzione e l’amministrazione comunale di Teulada hanno siglato un momento di confronto strategico, volto a ottimizzare la qualità e l’affidabilità del servizio elettrico che alimenta il territorio.

L’incontro, a cui hanno presenziato il sindaco Angelo Milia, il vicesindaco Gianluca Urru, l’assessore Giuseppe Murgia, il capo dell’Ufficio Tecnico Claudio Piras, e rappresentanti di E-Distribuzione, tra cui Valentino Ortu, responsabile dell’unità territoriale di Cagliari, affiancato da Alessandra Muscas e Vittoria Taormina degli affari istituzionali Enel, ha rappresentato un’occasione per un dialogo aperto e costruttivo.

L’amministrazione comunale ha articolato in modo dettagliato le problematiche riscontrate dalla cittadinanza, evidenziando come le interruzioni di corrente, che si sono verificate sia durante i mesi estivi, di picco di domanda energetica, sia in concomitanza con eventi meteorologici avversi, abbiano generato disagi significativi e impattato negativamente sulla vita quotidiana e sulle attività economiche locali.

Oltre a sottolineare la gravità della situazione, l’amministrazione ha espresso la necessità di soluzioni concrete e durature.

E-Distribuzione ha risposto illustrando il quadro degli interventi già implementati negli anni passati, con un focus particolare sulle sfide tecniche incontrate e le misure correttive adottate.

Un’attenzione preponderante è stata dedicata alla presentazione del piano di investimenti previsto per il periodo fino alla metà del 2026, che prevede un potenziamento mirato delle aree più vulnerabili.

In primis, la rinomata zona costiera di Tuerredda, cruciale per il turismo, e il centro abitato di Teulada, con un programma di ammodernamento della rete e la realizzazione di nuove linee a bassa tensione, progettate per incrementare la capacità di risposta a picchi di domanda e mitigare gli effetti di eventi atmosferici estremi.

La discussione ha visto emergere con forza la necessità di un sistema di comunicazione più efficiente e trasparente, volto a informare tempestivamente la popolazione riguardo a lavori programmati e potenziali disagi.

L’amministrazione ha ribadito il proprio ruolo di garante, impegnandosi a monitorare da vicino l’attuazione degli impegni assunti da E-Distribuzione, assicurando una costante verifica dei progressi e dei risultati ottenuti.

L’incontro ha consolidato la volontà di un rafforzamento della sinergia tra le due parti, con l’obiettivo comune di garantire un servizio elettrico efficiente, affidabile e sostenibile per la comunità di Teulada, contribuendo al benessere dei cittadini e alla prosperità economica del territorio.

Come sottolineato da Valentino Ortu, “Questo dialogo aperto e la condivisione di informazioni sono fondamentali per affrontare le sfide e costruire insieme un futuro energetico più sicuro.

” Il sindaco Milia ha, a sua volta, auspicato una vigilanza costante, affinché le promesse vengano mantenute e la comunità di Teulada possa beneficiare di un servizio elettrico stabile e sicuro, elemento imprescindibile per la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile del territorio.

L’amministrazione comunale manterrà alta l’attenzione, monitorando l’implementazione delle azioni concordate e assicurando che gli investimenti programmati si traducano in miglioramenti tangibili per i cittadini.