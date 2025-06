Trasporti Sardegna: Ripartono i collegamenti con le isole minori

Dopo un lungo periodo di interruzioni e incertezze, il trasporto marittimo di continuità territoriale tra la Sardegna e le sue isole minori – La Maddalena, San Pietro e Asinara – riprende vigore, inaugurando una nuova era di stabilità e affidabilità per le comunità insulari. La Direzione Generale Trasporti dell’Assessorato Regionale competente ha ufficialmente concluso la complessa procedura di gara per l’affidamento in concessione, con un orizzonte temporale di sei anni, dedicato al trasporto di persone, veicoli e merci.La ripresa dei collegamenti si concretizza con l’assegnazione del lotto 1 (La Maddalena e San Pietro) alla società Delcomar e del lotto 2 (Asinara) alla società Ensamar. L’investimento complessivo, pari a 207.293.453 euro, testimonia l’impegno regionale nel garantire un servizio essenziale per la vita quotidiana e lo sviluppo economico delle isole. Il valore economico attribuito a ciascun lotto riflette le specificità delle tratte e le esigenze di trasporto associate, tenendo conto delle infrastrutture portuali, delle distanze e della domanda di servizi.Al fine di evitare ulteriori disagi e lacune nell’erogazione del servizio, è stata disposta un’esecuzione anticipata d’urgenza, a partire dal 1° luglio 2025. Questa decisione strategica mira a colmare il vuoto temporaneo derivante dalla scadenza della proroga tecnica esistente, garantendo una transizione fluida e senza interruzioni per i residenti, i turisti e le attività commerciali. La formalizzazione definitiva dei contratti, puramente accessoria, resta subordinata alle consuete verifiche relative alla documentazione e ai requisiti tecnici presentati dalle imprese aggiudicatarie.”Con questa decisione poniamo fine a un capitolo di incertezza e proroghe, assicurando alle comunità insulari un servizio stabile, programmato e duraturo,” ha affermato l’Assessora Regionale ai Trasporti, Barbara Manca. Il percorso, costellato da cinque gare deserte tra il 2022 e il 2023, ha richiesto una profonda riflessione e un ripensamento del modello di erogazione del servizio, tenendo conto delle dinamiche complesse e delle difficoltà strutturali del mercato marittimo europeo, spesso penalizzato da costi operativi elevati e da una carenza di offerta. La Regione ha perseverato nella sua determinazione, riformulando il bando di gara con l’obiettivo primario di tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini, un diritto fondamentale per la coesione sociale e lo sviluppo territoriale.L’Assessorato Regionale continuerà a monitorare attentamente le fasi successive alla firma dei contratti, con un focus particolare sulla qualità dell’offerta, sulla puntualità dei collegamenti e sull’adeguatezza delle infrastrutture. L’impegno è quello di garantire un servizio efficiente, sostenibile e orientato alle esigenze delle comunità insulari, promuovendo l’integrazione territoriale e valorizzando il patrimonio naturale e culturale delle isole minori. L’avvio di questo nuovo ciclo di trasporti rappresenta un passo importante verso un futuro più connesso e prospero per la Sardegna e le sue isole.