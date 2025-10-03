Cagliari per la Palestina: Marea Umana e Appello alla Pace.

Una marea umana ha invaso il cuore di Cagliari, esprimendo un sentimento di profonda indignazione e solidarietà verso il popolo palestinese.

La manifestazione, un potente atto di presenza e di voce, ha visto convergere migliaia di persone, molti dei quali studenti che hanno interrotto il percorso scolastico per partecipare attivamente al corteo partito da piazza Garibaldi.

La mobilitazione non si è limitata a un semplice raduno, ma si è configurata come un’espressione corale di rabbia e di speranza per un futuro più giusto.

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha sottolineato l’urgenza e la gravità della situazione, definendo l’evento non una manifestazione, ma una “mobilitazione di popolo”, un grido collettivo contro l’inaccettabile bollettino quotidiano di vittime innocenti.

Ha espresso la necessità di prendere posizione, di dichiarare apertamente la propria parte in un conflitto che genera sofferenze indicibili.

La sua voce si è levata con fermezza, denunciando un genocidio che impone un’azione decisa e un impegno concreto.

L’ostacolo all’invio di aiuti umanitari, la loro strumentalizzazione, è stato un ulteriore elemento di denuncia.

La presidente ha manifestato la sua solidarietà alla flottiglia umanitaria, sottolineando l’importanza che anche i rappresentanti politici si uniscano a questa causa, rifiutando il silenzio e l’inerzia.

La mobilitazione rappresenta un atto di responsabilità civica, un rifiuto dell’indifferenza, che in un momento come questo, non è più una possibilità, ma un’impossibilità etica.

Anche Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale, presente alla manifestazione, ha richiamato l’importanza di mantenere alta l’attenzione, di non abbassare la guardia, perseguendo una soluzione pacifica e duratura.

La sua presenza ha rafforzato il messaggio di continuità nell’impegno a favore del popolo palestinese, sottolineando la necessità di un’azione politica coerente e responsabile.

La manifestazione di Cagliari non è stata solo un evento isolato, ma si è inserita in un contesto più ampio di crescente preoccupazione internazionale per la situazione umanitaria nella regione.

È stata un’affermazione di valori universali come la giustizia, la solidarietà e il diritto alla vita, un monito per la comunità internazionale affinché intervenga per porre fine alla violenza e garantire un futuro dignitoso per tutti.

La voce di Cagliari, si unisce al coro globale che chiede pace, giustizia e la fine di una tragedia che continua a mietere vittime innocenti.