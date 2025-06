Cagliari, stop alle collaborazioni con aziende israeliane: atto di protesta.

Il Consiglio comunale di Cagliari ha espresso un atto formale di profonda preoccupazione e disapprovazione per le gravi e ripetute violazioni dei diritti umani che affliggono i territori palestinesi, approvando un ordine del giorno che definisce un cambio di rotta nell’approccio dell’amministrazione comunale verso le relazioni con soggetti economici israeliani. L’atto, sostenuto da una coalizione trasversale comprendente Sinistra Futura, Partito Democratico, Partito Progressista, Movimento 5 Stelle, Avs e Orizzonte Comune, si configura come una risposta concreta alle pressanti richieste provenienti da associazioni della società civile, collettivi e singoli cittadini che rivendicavano un posizionamento esplicito da parte dell’amministrazione cittadina in difesa del diritto internazionale e dei principi fondamentali dei diritti umani universali.La decisione non va interpretata come un mero gesto simbolico, bensì come un impegno programmatico a rivedere e potenzialmente sospendere ogni forma di collaborazione commerciale con entità economiche israeliane direttamente coinvolte nei conflitti in corso e ritenute responsabili di violazioni dei diritti umani. L’atto riconosce che l’indifferenza di fronte alla sofferenza umana non è un’opzione per una città che ambisce a incarnare valori di giustizia e solidarietà.”Il silenzio è complice,” ha affermato Laura Stochino, prima firmataria dell’ordine del giorno, durante la seduta consiliare. “La tragica realtà che si sta consumando in Palestina ci impone un atto di responsabilità politica, un rifiuto categorico di qualsiasi forma di connivenza con chi perpetra sistematicamente abusi e ingiustizie. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte alle disuguaglianze strutturali, alle demolizioni illegali, alla restrizione della libertà di movimento e alla violenza contro i civili.”Il documento approvato non si limita a una condanna di circostanza, ma invita esplicitamente il Governo italiano e le istituzioni dell’Unione Europea ad assumere un ruolo più proattivo e incisivo nella tutela dei diritti umani e nella promozione del diritto internazionale. Si chiede, in particolare, la liberazione immediata e incondizionata di tutti gli ostaggi e l’implementazione di misure concrete per garantire il rispetto del diritto internazionale nei territori occupati, con particolare attenzione al diritto alla vita, alla libertà di espressione e all’accesso a beni essenziali come l’acqua e l’assistenza sanitaria.Al fine di favorire una maggiore consapevolezza e comprensione tra i cittadini, l’amministrazione comunale si impegna a promuovere iniziative culturali e informative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della pace, della solidarietà internazionale e del rispetto dei diritti umani. Queste iniziative includeranno eventi pubblici, mostre, conferenze, proiezioni di documentari e campagne di comunicazione mirate a favorire un dibattito costruttivo e informato sulle cause profonde del conflitto e sulle possibili vie per una soluzione giusta e duratura. L’obiettivo è quello di stimolare la partecipazione attiva della cittadinanza e di creare una rete di supporto alla causa palestinese, promuovendo un approccio basato sulla diplomazia, sulla cooperazione e sulla giustizia sociale.