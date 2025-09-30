Comparto Unico: Inizia il Percorso Legislativo in Consiglio Regionale

Martedì 7 ottobre, alle ore 10:30, l’Aula del Consiglio regionale sarà il teatro di un momento cruciale per il futuro del lavoro nel settore pubblico locale: l’avvio del percorso legislativo relativo alla legge di attuazione del comparto unico di contrattazione collettiva.

L’annuncio, condiviso dal Presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, a seguito di un incontro con i capigruppo e una significativa delegazione di dipendenti regionali e locali, sottolinea l’importanza strategica di questa iniziativa.

L’incontro con i manifestanti, un gesto simbolico di apertura e ascolto, ha visto il Presidente Comandini esprimere la volontà di trascendere le divisioni politiche in favore del riconoscimento di un percorso arduo e complesso, finalmente giunto a una tappa concreta.

Questa decisione, assunta a fronte di un’assemblea partecipata e vibrante, riflette la crescente pressione e la legittima aspirazione di migliaia di lavoratori a condizioni contrattuali eque e uniformi.

Il sostegno al percorso legislativo è stato ribadito anche dal Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, figura chiave nella promozione dell’iniziativa e testimone diretto delle sfide affrontate per raggiungere questo traguardo.

L’equiparazione della contrattazione collettiva, obiettivo a lungo perseguito, non rappresenta solo un miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori, ma anche un passo avanti verso la modernizzazione della pubblica amministrazione, garantendo maggiore trasparenza, efficienza e coesione sociale.

I sindacati, portavoce delle istanze dei lavoratori, hanno accolto l’annuncio con favore, invitando i propri iscritti a seguire attentamente i lavori parlamentari a partire dalla settimana prossima.

Il dibattito in Aula si preannuncia intenso e cruciale per definire i dettagli attuativi della riforma, con l’obiettivo di tradurre le aspirazioni dei lavoratori in una legge concreta e sostenibile.

L’avvio del percorso legislativo segna una svolta significativa, aprendo la strada a un futuro lavorativo più equo e dignitoso per il personale della Regione e degli Enti locali.

La discussione in Consiglio regionale sarà un momento di confronto e definizione delle linee guida per un sistema contrattuale più efficiente e rispondente alle esigenze di un mondo del lavoro in continua evoluzione.