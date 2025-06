Cucca: Opposizione Costruttiva e Dialogo per Nuoro.

Con un gesto di sportività e lungimiranza, Giuseppe Luigi Cucca, esponente di spicco di Iv e figura di transizione dal panorama democristiano, ha espresso i suoi auguri al sindaco eletto, Emiliano Fenu, sostenuto da una coalizione progressista guidata dal Movimento 5 Stelle. La sconfessione elettorale, pur rappresentando la conclusione di un capitolo per Cucca e per l’alleanza “Alleanza Solo Nuoro”, non segna affatto un arresto nell’impegno civico e politico.Al contrario, Cucca ribadisce con chiarezza l’intenzione di perseguire un ruolo di opposizione costruttiva, fondata su responsabilità e orientata al bene comune. L’attenzione non si disperde nell’analisi retrospettiva della campagna elettorale, ma si proietta verso un futuro in cui la voce dell’opposizione si traduca in proposte concrete, in soluzioni innovative per affrontare le sfide che attendono la città di Nuoro.La promessa è quella di un dialogo aperto e inclusivo, che coinvolga non solo le forze politiche, ma anche l’intera società civile, perché il bene di Nuoro si costruisce attraverso la partecipazione attiva dei suoi cittadini. L’auspicio è che la politica nuorese trovi nuove dinamiche, ispirate all’ascolto attento delle esigenze del territorio, alla trasparenza nelle decisioni e alla priorità assoluta da riservare al benessere della comunità.L’atto di congratularsi con il sindaco eletto, già nella fase preliminare all’ufficialità dei risultati, testimonia una maturità politica e un senso di rispetto istituzionale che vanno oltre le dinamiche di contrapposizione elettorale. La campagna appena conclusa, descritta come un percorso intenso e appassionante, ha rappresentato un’occasione preziosa per confrontarsi con i cittadini, per raccogliere istanze e per elaborare idee che, anche se non immediatamente attuabili, arricchiscono il dibattito pubblico e contribuiscono a delineare il futuro della città. Il ringraziamento finale è rivolto a tutti coloro che hanno sostenuto il progetto “Alleanza Solo Nuoro”, riconoscendo il valore della loro partecipazione attiva e la ricchezza del confronto democratico. Questo percorso, costellato di incontri, proposte e dialoghi, lascia un’eredità di idee e di impegno che continueranno a ispirare l’azione politica, nella consapevolezza che il bene di Nuoro è un progetto condiviso che richiede la dedizione e la collaborazione di tutti. Il futuro, quindi, non è una resa, ma una nuova fase di impegno verso la crescita e il benessere della comunità nuorese.