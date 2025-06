Finanziaria sarda a rischio: stop del Governo in arrivo?

La recente approvazione della Legge di Stabilità regionale sarda per il 2025, sebbene formalmente in vigore, si trova ora di fronte a un potenziale stop da parte del governo centrale, sollevando interrogativi significativi sulla gestione finanziaria della Regione e sulla legittimità delle scelte politiche sottese. La questione è stata resa pubblica dalla diffusione di una comunicazione dalla Ragioneria Generale dello Stato, indirizzata agli uffici legislativi del Ministero dell’Economia, e resa nota dall’ex assessore Paolo Maninchedda attraverso il suo portale informativo “Sardegna e Libertà”.L’intervento della Ragioneria Generale dello Stato non è un atto isolato, ma un campanello d’allarme che segnala potenziali criticità procedurali e di legalità. Al centro dell’attenzione vi sono numerose disposizioni della Finanziaria sarda che prevedono l’erogazione di contributi a una vasta gamma di enti, sia pubblici (enti locali, consorzi, agenzie regionali, ASL, università) sia privati (parrocchie, fondazioni, associazioni, federazioni, ACI). La problematica principale risiede nell’assenza di criteri chiari e trasparenti che ne guidino la selezione dei beneficiari. L’allocazione di questi stanziamenti, deliberati senza una specifica motivazione e modalità di attuazione definite, e senza l’applicazione di procedure pubbliche di selezione, solleva seri dubbi sulla conformità alla normativa vigente.La questione si inserisce in un contesto più ampio di controllo sull’utilizzo dei fondi pubblici e sulla necessità di garantire la parità di accesso alle risorse. La sentenza n. 137 del 2009 della Corte Costituzionale ha infatti stabilito che l’opacità e l’arbitrarietà nella distribuzione dei contributi e nella programmazione degli interventi di sostegno costituiscono una violazione dell’articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza. In altre parole, l’assenza di criteri oggettivi e trasparenti nella selezione dei beneficiari comporta una disparità di trattamento che non è compatibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento.L’opposizione politica, in particolare il centrodestra attraverso il consigliere regionale Marco Tedde, ha immediatamente sollevato un acceso dibattito, accusando la Presidente Todde e la sua giunta di favoritismi e di gestione opaca delle risorse pubbliche. In particolare, è stata messa in discussione l’emendamento che ha distribuito oltre 170 milioni di euro a numerosi enti e associazioni, con l’accusa di un approccio discrezionale che ha penalizzato territori come Alghero.Questa situazione evidenzia la necessità di una revisione urgente delle procedure di assegnazione dei contributi regionali, al fine di garantire una gestione più trasparente, equa e conforme ai principi costituzionali. L’intervento della Ragioneria Generale dello Stato rappresenta un’opportunità per la Regione Sardegna di intraprendere un percorso di riforma che rafforzi la legalità, l’efficienza e la responsabilità nell’utilizzo dei fondi pubblici, evitando che la Legge di Stabilità sia oggetto di un intervento correttivo da parte del governo centrale e preservando la credibilità dell’azione amministrativa. La vicenda pone, inoltre, l’interrogativo sulla reale capacità della Regione di pianificare e gestire autonomamente le proprie risorse finanziarie, o se sia necessaria una maggiore supervisione da parte dello Stato per evitare sprechi e favoritismi.