Fine Vita in Sardegna: Approvazione in Commissione, Dubbi e Battaglia Politica

L’approvazione in commissione sanità del testo di legge sul fine vita, un provvedimento che si allinea strettamente alle proposte promosse dall’associazione Luca Coscioni a livello nazionale, segna una tappa significativa nel dibattito sulla legislazione riguardante le scelte di fine vita in Sardegna. Il percorso legislativo, ora, è complesso e articolato, con passaggi cruciali che lo vedranno confluire nell’assessorato alla Sanità per valutazioni tecniche e, successivamente, nella commissione Bilancio per l’analisi dell’impatto economico. Solo al termine di questi esami, la bozza legislativa tornerà in commissione sanità per la votazione finale e l’invio all’Aula del Consiglio Regionale.La presidente della commissione, Carla Fundoni, esprime ottimismo riguardo alla possibilità di vedere la legge approvata entro l’estate, ma l’opposizione solleva dubbi sulla sua effettiva concretizzazione, anticipando un possibile intervento governativo a fermare l’iter.Le critiche provenienti dall’opposizione, in particolare dal consigliere di Fratelli d’Italia, Corrado Meloni, si focalizzano sulla percepita fretta nell’approvazione di un provvedimento che, a suo dire, sarà inevitabilmente impugnato dal Governo nazionale, ripercorrendo le vicende già sperimentate in Toscana. Meloni sottolinea come la competenza legislativa in materia di fine vita spetti esclusivamente allo Stato, denunciando l’iniziativa come una strumentale battaglia ideologica che distoglie l’attenzione dalle priorità reali della sanità sarda. Il consigliere lamenta la perdita di tempo che questa vicenda comporta, tempo che avrebbe potuto essere dedicato alla risoluzione di problematiche urgenti e irrisolte, nonostante le promesse della Giunta Todde.Un ulteriore elemento di contrasto è rappresentato dalla calendarizzazione, fissata per il 17 luglio, in Senato, della proposta di legge nazionale sul “fine vita”, un provvedimento che, secondo Meloni, disciplinerà la materia in maniera definitiva, stabilendo criteri chiari in linea con le indicazioni della Corte Costituzionale del 2019. In contrapposizione all’approccio legislativo proposto, l’esponente di Fratelli d’Italia sollecita un maggiore impegno nella promozione e nel potenziamento delle cure palliative, considerate fondamentali per la tutela della dignità del malato e per offrire alternative concrete all’interruzione della vita. La richiesta si concretizza in un invito ad aumentare le risorse dedicate, a potenziare le strutture esistenti e a risolvere la carenza di personale specializzato, riconoscendo la sacralità della vita come valore inalienabile. In sintesi, si auspica una politica sanitaria che metta al centro la cura e il supporto al paziente, piuttosto che la facilitazione di scelte irreversibili.