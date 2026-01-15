Fondo Sanità Sardegna: 3 milioni per evitare contenziosi legali

La necessità di una salvaguardia finanziaria per affrontare le potenziali ripercussioni legali derivanti dalle controversie legate alla gestione dei Direttori Generali di Sanità in Sardegna si configura come un imperativo per la stabilità delle finanze regionali.

L’emendamento presentato in Consiglio Regionale, promosso da Fausto Piga, mira a istituire un fondo di 3 milioni di euro, una misura prudenziale che si rivela cruciale alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2005.

Questa pronuncia ha sollevato interrogativi sulla legittimità dei licenziamenti subiti dai precedenti Direttori Generali, aprendo la strada a possibili richieste di risarcimento per danni economici e morali.

La questione non è meramente tecnica, ma riflette una gestione amministrativa che, a detta del promotore dell’emendamento, presenta lacune significative.

L’accusa di “spoils system”, ovvero l’uso della funzione pubblica per favorire persone vicine al potere, si configura come una critica alla politica di nomina dei vertici sanitari, ritenuta in contrasto con i principi di legalità e trasparenza.

La nomina di nuovi manager, senza aver prima provveduto al reintegro di coloro che erano stati precedentemente rimossi, aggrava ulteriormente la situazione, alimentando il rischio di contenziosi legali.

La gravità della situazione risiede nel fatto che le risorse finanziarie necessarie per far fronte a queste richieste di risarcimento derivano direttamente dalle imposte pagate dai cittadini sardi.

L’istituzione del fondo non è quindi un semplice atto formale, ma una misura di responsabilità necessaria per tutelare il patrimonio pubblico e prevenire un ulteriore aggravio del debito regionale.

Il promotore dell’emendamento sottolinea che l’anticipazione della problematica e la sua gestione proattiva attraverso l’allocazione di risorse dedicate sono essenziali per evitare che la questione possa evolvere in una crisi finanziaria più ampia.

Si auspica, inoltre, che coloro che hanno contribuito alla genesi di questa situazione, attraverso scelte amministrative discutibili, si assumano la responsabilità di risarcire alla Regione i danni causati, alleviando così l’onere che ricade sui contribuenti sardi.

L’obiettivo finale è garantire che la giustizia sia fatta, e che le risorse pubbliche siano gestite con diligenza e rispetto dei principi fondamentali del diritto.

L’emendamento, pertanto, rappresenta un segnale di responsabilizzazione e un invito alla trasparenza nella gestione della sanità regionale.