Fratelli d’Italia attacca Mascia: Sassari a secco di fondi e promesse

L’opposizione consiliare di Fratelli d’Italia ha sollevato un acceso dibattito sull’amministrazione comunale di Sassari, presentando un quadro critico dell’operato del Sindaco Mascia e delineando un’alternativa programmatica per il rilancio della città. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Ducale, il coordinatore cittadino Luca Babudieri, il capogruppo Roberto Cadeddu e il consigliere Pietro Pedoni hanno espresso profonda disillusione per la gestione degli ultimi dodici mesi, denunciando una distanza preoccupante tra le promesse fatte in campagna elettorale e i risultati concreti ottenuti.L’analisi di Fratelli d’Italia si concentra su una carenza strutturale di iniziativa e proattività da parte dell’amministrazione comunale, con particolare riferimento ai rapporti con la Giunta regionale. La denuncia più accorata riguarda la mancata inclusione dell’Università di Sassari nell’assegnazione di fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione, una decisione percepita come un chiaro segno di disinteresse verso le esigenze dell’Ateneo sassarese e, più in generale, verso il potenziale di sviluppo del territorio. Si sottolinea come tale omissione abbia pregiudicato progetti di ricerca e innovazione cruciali per la crescita economica e culturale della città, evidenziando un’assenza di visione strategica da parte del Sindaco.Il quadro delle critiche si estende alla gestione del Parco Nazionale dell’Asinara, un patrimonio naturale e storico di inestimabile valore, percepito come marginalizzato dalle politiche comunali. La mancanza di dialogo e collaborazione con gli attori istituzionali chiave, sia a livello regionale che nazionale, è vista come un ostacolo significativo al raggiungimento di obiettivi condivisi.Oltre alla severa valutazione dell’operato in corso, Fratelli d’Italia ha presentato una serie di proposte concrete volte a migliorare la qualità della vita a Sassari. Tra queste, una revisione dello statuto dell’Azienda Trasporti Pubblici (ATP) per garantire una rappresentanza dei lavoratori all’interno del consiglio di amministrazione, un progetto di riqualificazione viaria che prevede l’introduzione del doppio senso di marcia in viale Italia, accompagnato dalla rimozione dei binari del tram Sirio, al fine di fluidificare il traffico e migliorare la sicurezza stradale.Un focus particolare è stato dedicato al degrado urbano e sociale che affligge il centro storico, un’emergenza complessa che richiede interventi mirati e risorse adeguate. In linea con le priorità programmatiche del partito, è stata ribadita la necessità di affrontare con rigore il fenomeno dell’immigrazione irregolare, sottolineando l’importanza di raccogliere dati precisi e affidabili per poter implementare politiche efficaci di accoglienza e integrazione. La denuncia dell’amministrazione che ha ammesso di non possedere informazioni dettagliate sulla presenza e le condizioni di vita dei migranti irregolari è stata definita “inaccettabile” per un’amministrazione comunale. Si chiede quindi una maggiore trasparenza e responsabilità da parte dell’amministrazione.In conclusione, l’intervento di Fratelli d’Italia mira a stimolare un dibattito pubblico costruttivo e a sollecitare l’amministrazione comunale ad adottare un approccio più proattivo e orientato ai risultati, al fine di rispondere alle reali esigenze della comunità sassarese e di garantire un futuro prospero e sostenibile per la città.