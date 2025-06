Gallura: Rinascita in Provincia, tra Scuole a Rischio e Strade da Rifare

La rinascita della Provincia Gallura Nord Est Sardegna, guidata dall’amministrazione straordinaria di Rino Piccinnu, segna un punto di svolta cruciale per il territorio, un’area caratterizzata da profonde criticità infrastrutturali e un urgente bisogno di sviluppo. Il cronoprogramma avviato, a seguito della ripartenza ufficiale a giugno, mira a risolvere questioni complesse, focalizzandosi primariamente sulla drammatica situazione dei plessi scolastici e sulla riqualificazione delle infrastrutture viarie, in particolare il crollato tratto di strada di Monte Pino.La sfida è ardua: un ente provvisoriamente operativo, con un bilancio iniziale e la capacità di spesa appena avviata, si trova a gestire un patrimonio considerevole e una responsabilità ampia, comprendendo 26 Comuni, 200 depuratori e una rete stradale provinciale di 800 chilometri, a cui si aggiungono 22 istituti scolastici, molti dei quali versano in condizioni precarie. La gravità della situazione è acuita dalla presenza di scuole, come quelle di Olbia, costruite in aree a rischio idrogeologico (classificate HI4), mantenute attive nonostante l’instabilità del terreno e la mancanza di adeguate certificazioni di sicurezza. L’assenza di palestre e laboratori, inoltre, limita significativamente la qualità dell’offerta formativa.La Gallura, a dispetto delle difficoltà, si distingue come una delle poche aree di crescita in Sardegna, rendendo necessario un intervento strategico e finanziario da parte della Regione. L’accordo già siglato con il Comune di Olbia rappresenta un primo passo verso la realizzazione di un polo scolastico, un progetto ambizioso che necessita di finanziamenti immediati per poter avviare i lavori, concentrati inizialmente sull’Ipia, il liceo scientifico Mossa e il liceo classico Gramsci.Il problema della sicurezza e dell’adeguatezza delle strutture scolastiche si estende a tutto il territorio provinciale. L’istituto di Palau, ad esempio, necessita di una demolizione urgente a causa della presenza di eternit, finanziamento già disponibile, ma manca ancora la copertura economica per la ricostruzione.La riqualificazione del tratto di strada di Monte Pino, devastato dall’alluvione del 2013, è un’altra priorità. L’amministrazione si mostra ottimista, anticipando la data di completamento dei lavori, inizialmente prevista per la fine dell’anno, grazie all’accordo con l’ANAS che affiderà alla società nazionale l’esecuzione della quota di lavori di competenza provinciale. Questa collaborazione si rivela fondamentale per accelerare i tempi e garantire la sicurezza della viabilità.Parallelamente agli interventi strutturali, si avvia il processo elettorale per la nomina del Presidente e dei Consiglieri provinciali. L’elezione, prevista per settembre, resta però avvolta nell’incertezza riguardo alle modalità di voto, che saranno definite entro il 31 luglio dalla Regione, introducendo un elemento di variabile che potrebbe condizionare l’intero processo di riorganizzazione e sviluppo della Provincia Gallura Nord Est Sardegna. L’attenzione rimane alta, consapevole che il futuro del territorio dipende dalla capacità di affrontare con determinazione e lungimiranza le sfide che lo attendono.