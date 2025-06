Nuoro alza la voce: unità e rinascita per la comunità.

Il grido di unità lanciato inizialmente alla coalizione si è ampliato, trasformandosi in un imperativo condiviso per l’intera comunità nuorese: trascendere le divergenze e superare le divisioni in un’ottica di interesse collettivo. Queste le parole del sindaco eletto di Nuoro, Emiliano Fenu, durante un incontro con la stampa nella sua sede elettorale, affiancato dalla Presidente della Regione, Alessandra Todde, segnando l’inizio di una nuova era amministrativa.”Esprimo profonda gratitudine alla coalizione,” ha dichiarato Fenu, “per aver dimostrato, con coraggio e lungimiranza, una fiducia incrollabile in un progetto che pone al centro la città, restituendole il ruolo di fulcro che le spetta nel panorama regionale.” L’auspicio è che Nuoro possa riappropriarsi della sua identità e proiettarsi verso il futuro con rinnovato slancio.Un pensiero, carico di rispetto, è stato rivolto agli avversari politici: “Ringrazio i miei contendenti per aver portato avanti una campagna elettorale improntata alla correttezza e al confronto costruttivo, anche quando l’intensità delle posizioni ha reso il dibattito particolarmente vivace. Questo rispetto reciproco è fondamentale per garantire un clima di collaborazione e di crescita per l’intera comunità.”Rivolgendosi alla Presidente Todde, Fenu ha espresso la sua riconoscenza: “Il suo sostegno è stato fondamentale fin dall’inizio e la sua attenzione costante è stata una fonte di incoraggiamento. Sono rimasto profondamente colpito dalla forte partecipazione dei cittadini nuoresi, e in particolare dalla risposta emotiva di coloro che vivono fuori città, che hanno scelto di rientrare per esprimere la loro fiducia.” Questo fenomeno, un segno tangibile di affetto e attaccamento alla propria terra, sottolinea l’importanza di un’amministrazione che sappia interpretare le esigenze e le aspirazioni della comunità.Fenu ha poi delineato la sua visione politica: “Ritengo che la politica debba ritornare a nutrire le radici delle comunità locali, non solo i comuni e i capoluoghi, ma l’intera regione. Nuoro, con il nostro impegno collettivo, può diventare un esempio, non solo per il centrosinistra, ma per l’intera nazione. Un modello di rinascita che parta dal tessuto sociale, dalla valorizzazione delle identità locali e dalla promozione di politiche inclusive e sostenibili.” La sfida è quella di costruire un futuro in cui Nuoro non sia solo un centro di produzione, ma un luogo in cui le persone possano prosperare, esprimere il proprio potenziale e sentirsi parte di una comunità vibrante e coesa. Si tratta di recuperare un senso di appartenenza, di riscoprire il valore delle tradizioni e di promuovere l’innovazione in grado di rispondere alle sfide del presente e del futuro, rafforzando il legame tra Nuoro e il mondo. Il sogno è che Nuoro diventi un faro per l’Italia, un esempio di come la politica possa essere al servizio delle persone, promuovendo la crescita economica, la giustizia sociale e la salvaguardia del patrimonio culturale.