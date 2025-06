Nuoro, primi risultati: Fenu in vantaggio, attesa per il quadro completo.

L’elaborazione dei risultati elettorali a Nuoro procede con cautela, scandendo un ritmo lento nelle quarantaquattro sezioni che hanno ospitato le urne domenica e lunedì, fino al termine delle operazioni previsto per le 15:00. L’attesa per una chiara delineazione del quadro elettorale è palpabile, poiché l’affluenza alle urne, sebbene non eccezionale, denota un interesse diffuso nel futuro amministrativo della città.I primi segnali, giunti poco prima delle ore 18:00 dal seggio numero 14, situato in via Aosta, offrono un’istantanea preliminare, focalizzata esclusivamente sulle preferenze espresse per i candidati sindaci. La sezione si è rivelata finora propizia al candidato Emiliano Fenu, esponente del Campo Largo e deputato M5s, che si è assicurato un solido vantaggio con 261 voti, corrispondenti al 63,3% delle schede valide. Questo risultato iniziale suggerisce una forte spinta popolare verso un programma elettorale che, presumibilmente, intercetta esigenze e aspettative significative all’interno di quella specifica area geografica.Segue, con un divario considerevole, Giuseppe Luigi Cucca, sostenuto dal centrodestra e candidato con la civica “Alleanza Solo Nuoro”, che ha raccolto 106 preferenze, pari al 25,7%. L’esito di questo seggio, se confermato a livello cittadino, indicherebbe una sfida impegnativa per il candidato di centrodestra, richiedendo una rielaborazione strategica della campagna elettorale per recuperare terreno.Marginalizzati, per ora, i candidati outsider. Lisetta Bidoni, portavoce del “Progetto per Nuoro”, ha ottenuto 47 voti (10,4%), mentre Domenico Mele, espressione di “Democrazia sovrana popolare”, si attesta a 10 voti (2,4%). Queste performance iniziali suggeriscono una difficoltà, per questi candidati, nel penetrare il tessuto elettorale e nel comunicare efficacemente la propria proposta politica al corpo elettorale nuorese.L’analisi di questi primi risultati parziali, pur essendo limitata alla sola sezione 14, solleva interrogativi cruciali sull’andamento generale delle elezioni. La disamina dei dati successivi, provenienti dalle restanti sezioni, sarà determinante per comprendere le dinamiche elettorali in atto e per confermare o meno le tendenze iniziali. Sarà fondamentale valutare come i risultati di questa sezione si traducano nelle altre, considerando le peculiarità socio-economiche e culturali delle diverse aree della città. La verifica dell’affluenza, inoltre, fornirà un ulteriore elemento interpretativo, permettendo di contestualizzare i risultati in termini di partecipazione civica e di interesse dei cittadini verso le elezioni amministrative.