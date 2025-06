Nuoro, trionfo Fenu: il Campo Largo cambia gli equilibri politici.

La tornata elettorale a Nuoro si è conclusa con un risultato che ridefinisce gli equilibri politici locali, sancendo una vittoria significativa per Emiliano Fenu, sostenuto dalla coalizione del Campo Largo. Pur rimanendo in attesa dell’ufficialità, derivante dalla verifica completa delle schede nelle sezioni ancora in fase di scrutinio (attualmente 42 su 44), i dati preliminari delineano un quadro chiaro: Fenu si è imposto nettamente sul candidato del centrodestra e su Giuseppe Luigi Cucca, figura di spicco di Iv in Sardegna e con un percorso politico che l’ha visto anche nei ranghi del Partito Democratico.Il dato più rilevante emerge dalla percentuale di consensi ottenuti: Fenu vanta attualmente il 62,9% delle preferenze, una cifra che testimonia un ampio sostegno popolare. Cucca, con il 25,9%, si posiziona in una posizione di relativa distanza, mentre Lisetta Bidoni, con la lista civica “Siamo Nuoro”, si attesta all’8,9%, rappresentando una voce alternativa nel panorama elettorale. Infine, Domenico Mele, esponente di Democrazia Sovrana Popolare, raccoglie il 2,2% dei voti, un dato che riflette una frammentazione del voto di protesta.Questa vittoria non è soltanto un risultato elettorale, ma anche un segnale di cambiamento per Nuoro. Il Campo Largo, con la sua proposta politica, ha saputo intercettare un sentimento diffuso tra i cittadini, forse insoddisfatti delle gestioni precedenti o alla ricerca di nuove prospettive di sviluppo. L’affermazione di Fenu, a fronte della presenza di un candidato come Cucca, che ha un curriculum politico consolidato e una rete di relazioni significative, suggerisce una volontà di cambiamento più profonda, che va al di là delle appartenenze partitiche.L’importanza del risultato trascende il confine del comune di Nuoro, proiettando ombre e luci sul panorama politico sardo. L’esito delle elezioni potrebbe influenzare le dinamiche all’interno di Iv, il partito di Cucca, e ridefinire le strategie delle forze politiche tradizionali. L’ampia maggioranza ottenuta da Fenu, inoltre, gli conferisce una solida base di partenza per affrontare le sfide che attendono l’amministrazione comunale, con la necessità di tradurre le aspettative dei cittadini in progetti concreti e soluzioni efficaci. La verifica finale dei voti, seppur riducendo probabilmente i margini, difficilmente muterà l’esito di questa tornata elettorale, che si configura come un punto di svolta per Nuoro e per la politica sarda.