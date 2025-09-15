Nuovo Anno Scolastico: Todde, un futuro da costruire insieme.

L’eco del nuovo anno scolastico risuona, portando con sé non solo il fruscio dei libri e la ritmica scansione delle lezioni, ma soprattutto l’irripetibile promessa di un percorso di scoperta e trasformazione.

Un’alba di opportunità per ogni studente, un capitolo inedito da scrivere con impegno e passione.

La Presidente della Regione, Alessandra Todde, rivolge un caloroso augurio a studentesse e studenti, riconoscendo in loro il cuore pulsante del presente e il motore propulsivo del futuro della comunità.

Non si tratta semplicemente di un inizio di anno, ma di un’immersione in un ecosistema di apprendimento dove la curiosità è la bussola e la crescita personale il traguardo più ambizioso.

Questo anno scolastico non è soltanto un susseguirsi di date e programmi, ma un crocevia di esperienze, un laboratorio di idee e un terreno fertile per coltivare talenti e coltivare il pensiero critico.

Si tratta di un’occasione unica per confrontarsi con nuove sfide, superare i propri limiti e costruire relazioni significative che arricchiranno il cammino di ognuno.

Il pensiero va, con sincera gratitudine, a coloro che, quotidianamente, tessono la trama di questa avventura educativa: dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo, custodi del sapere e animatori di comunità.

Il loro impegno silenzioso e costante è il fondamento su cui si poggia la crescita di ogni studente.

In linea con un profondo senso di responsabilità e partecipazione, la Presidente Todde ribadisce il suo costante impegno a mantenere vivo il dialogo con la comunità scolastica.

L’ascolto attento delle voci degli studenti, le loro aspirazioni e le loro preoccupazioni, rappresenta per l’amministrazione regionale il metodo più efficace per orientare le politiche educative e costruire un futuro condiviso, un futuro che rifletta i bisogni e le aspettative delle nuove generazioni.

Un futuro, insomma, plasmato dalla loro energia e dal loro potenziale.

Auguri a tutti per un anno scolastico ricco di successi, scoperte e crescita.