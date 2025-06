Riforma Edilizia in Sardegna: Via libera al disegno di legge 83?

Il disegno di legge regionale n. 83, proposto dalla Giunta per la revisione della normativa edilizia, si appresta a concludere il suo iter parlamentare, con una probabile approvazione già nella seduta consiliare di domani o, al più tardi, nei primi giorni della settimana successiva. La proposta legislativa, pur recependo elementi cardine del decreto “Salva Casa” promosso a livello nazionale dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, guidato da Matteo Salvini, introduce significative declinazioni e adattamenti al contesto territoriale sardo.La commissione Governo del Territorio, presieduta da Roberto Li Gioi (M5S), ha recentemente concluso l’esame degli emendamenti presentati, predisponendo un pacchetto di 34 modifiche destinate all’approfondimento in Aula. Il dibattito politico, intenso e polarizzato, si concentra in particolare su alcune disposizioni nazionali considerate non pienamente compatibili con le specificità del tessuto abitativo e delle esigenze socio-economiche della Sardegna.Un punto cruciale di frizione riguarda la definizione dei requisiti minimi per l’abitabilità di micro-alloggi, una questione che ha visto il Ministero sollecitare un recepimento integrale delle normative nazionali. La legge nazionale, infatti, prevede una superficie minima di 20 metri quadrati, mentre la proposta legislativa sarda, in un atto di bilanciamento tra rigore normativo e necessità di favorire l’accesso all’abitazione, si orienta verso un limite superiore, fissato a 28 metri quadrati. Questa divergenza evidenzia una volontà di modulare l’applicazione delle disposizioni nazionali, tenendo conto delle peculiarità del mercato immobiliare sardo e delle problematiche legate alla carenza di alloggi a prezzi accessibili.Le forze di opposizione, in particolare quelle di centrodestra, esprimono preoccupazione circa la potenziale impugnazione della legge da parte del Governo centrale, qualora la Regione dovesse discostarsi in modo significativo dalle linee guida nazionali. Questa incertezza testimonia la complessità del rapporto tra autonomia regionale e vincoli imposti dall’ordinamento nazionale in materia di edilizia e urbanistica.L’assessore regionale all’Urbanistica, Francesco Spanedda, ha tuttavia minimizzato i rischi di contenzioso, affermando con convinzione che l’intervento legislativo regionale si limita a regolare le modalità di applicazione delle eccezioni previste dalla normativa nazionale, rimanendo nei limiti delle competenze attribuite alla Regione. Si tratta, in sostanza, di una rielaborazione delle disposizioni nazionali, volta a renderle più efficaci e rispondenti alle esigenze concrete del territorio sardo, senza tuttavia prevaricare le competenze governative. La sfida, dunque, è quella di bilanciare l’esigenza di garantire l’autonomia regionale con la necessità di rispettare i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale. La discussione in Aula si preannuncia ricca di approfondimenti e di potenziali modifiche, con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa che possa rispondere alle aspettative di tutti i soggetti coinvolti.