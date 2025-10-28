Rinnovamento PD Sardegna: Spano lascia, Sau al Consiglio Regionale

Il Partito Democratico in Sardegna ha formalizzato un ricambio generazionale e una riorganizzazione strategica all’interno del Consiglio Regionale, segnando una transizione significativa nello scranno destinato al Nord Sardegna.

Antonio Spano, consigliere proveniente da Sassari, ha comunicato le proprie dimissioni, una decisione assunta dopo un periodo di attenta valutazione e formalizzata durante la seduta consiliare dedicata al question time.

La sua esperienza parlamentare lascia spazio a Antonio Sau, sindaco di Ittiri, il candidato non eletto con il punteggio più alto nelle elezioni regionali del 2024, un segnale di rinnovamento e di apertura verso nuove energie all’interno del partito.

La decisione di Spano, maturata in oltre sei mesi di riflessioni approfondite, testimonia un’evoluzione personale e professionale che lo vede chiamato a ricoprire un ruolo di responsabilità amministrativa.

Il consigliere uscente ha infatti accettato l’offerta del sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, per assumere la direzione generale del Palazzo Ducale, una posizione chiave per la gestione del patrimonio culturale e per lo sviluppo di iniziative di promozione territoriale.

Il passaggio di testimone è stato ratificato dall’Assemblea Consiliare attraverso una votazione a scrutinio segreto, presieduta dal presidente Piero Comandini, e successivamente confermato dalla Giunta per le Elezioni.

Antonio Sau ha quindi prestato giuramento in Aula, assumendo ufficialmente la carica di consigliere regionale e impegnandosi a portare avanti gli obiettivi del Partito Democratico con rinnovato entusiasmo.

Nel suo discorso di congedo, Spano ha espresso la consapevolezza del peso che comporta rinunciare a un ruolo all’interno dell’istituzione regionale, ma ha sottolineato la convinzione di poter fornire un contributo più significativo alla propria comunità attraverso la direzione generale del Comune di Sassari.

Ha evidenziato l’importanza di una leadership capace di visione e generosità, necessaria per affrontare le complessità di un territorio vasto e diversificato.

L’attenzione di Spano si è poi concentrata sull’importanza strategica della città metropolitana di Sassari, che rappresenta un’opportunità cruciale per lo sviluppo economico e sociale del nord-ovest dell’Isola.

Ha ribadito la necessità che Sassari si configuri come il motore trainante di questo progetto politico, in grado di attrarre investimenti, creare posti di lavoro e promuovere l’innovazione.

La sua eredità, dunque, si proietta verso un futuro in cui la città di Sassari possa rivestire un ruolo centrale nello sviluppo sostenibile e nell’integrazione territoriale della Sardegna nord-occidentale, con un impegno costante per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.

Il passaggio di consegne incarna un momento di transizione e di speranza per il futuro politico della regione.