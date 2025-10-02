Sardegna, la Giunta Todde fissa: Priorità al bene comune

“Il fulcro dell’azione amministrativa regionale resta saldamente ancorato alle esigenze concrete del popolo sardo, al di là delle complessità giuridiche in corso.

” Con queste parole, la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha risposto alle domande dei giornalisti, focalizzando l’attenzione sulla continuità del lavoro amministrativo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzioni derivante dalla questione della decadenza.

L’audizione odierna, dinanzi alla commissione speciale per lo Statuto del Consiglio regionale, ha rappresentato un’occasione per ribadire l’impegno della Giunta verso le priorità sentite dalla comunità sarda.

La Presidente ha sottolineato come la Finanziaria imminente e le riforme strutturali in atto – che toccano aspetti cruciali come la rappresentanza comunale, la riforma della pubblica amministrazione regionale e il comparto unico – siano al centro dell’attenzione, non marginalizzate da dinamiche interne.

“Il dibattito pubblico non deve essere distratto da questioni di natura procedurale,” ha affermato Todde, evidenziando il rischio di una narrazione che si allontana dalle reali preoccupazioni dei cittadini.

“La sanità, i trasporti, la capacità di ogni territorio di sentirsi pienamente rappresentato: questi sono i temi che impongono l’urgenza di soluzioni concrete e azioni decisive.

“La Presidente ha chiarito che la decisione della Corte Costituzionale si concentrerà sulla natura del conflitto di attribuzioni, distanziandola da qualsiasi valutazione sulla sua posizione personale.

Pur riconoscendo la necessità di un percorso parallelo all’interno dell’ordine giudiziario, ha ribadito la priorità assoluta di garantire la continuità operativa della Giunta e del Consiglio regionale.

L’obiettivo primario, ha concluso, è preservare la capacità di rispondere efficacemente alle istanze della collettività sarda, consolidando un’azione amministrativa orientata al bene comune e al progresso del territorio, al di là delle vicissitudini legali in corso.

Il messaggio è chiaro: la Sardegna guarda avanti, impegnata a costruire un futuro di opportunità e benessere per tutti i suoi abitanti.