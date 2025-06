Sardegna, tra polemiche, Corecom e il nodo del suicidio assistito.

La politica sarda, appena concluso l’iter legislativo del “Salva Casa”, si ritrova a riprendere vigore in un clima segnato da contestazioni e interrogativi. Il Consiglio Regionale, convocato per il 18 alle 10:30, riaprirà i lavori affrontando un ordine del giorno denso di questioni cruciali, tra cui l’approvazione del programma di attività del Corecom per il 2025 e diverse mozioni in sospeso. Parallelamente, le commissioni consiliari riprendono la loro attività, con particolare attenzione alla delicata proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito. Questo disegno di legge, intriso di complesse implicazioni etiche e sociali, prevede audizioni di rilievo: rappresentanti di associazioni come Pro Vita e Famiglia, insieme a ricercatori di Bioetica provenienti da diverse università, inclusa l’Università Pontificia, offriranno le loro prospettive e contributi. L’obiettivo è delineare una normativa che bilanci il diritto individuale alla dignità con la salvaguardia della vita umana e i principi etici fondamentali.Tuttavia, la Presidente Alessandra Todde si trova a navigare in acque agitate, esposta a crescenti critiche relative all’impatto delle impugnazioni sulle leggi regionali. La Ragioneria dello Stato ha intensificato il suo controllo, focalizzandosi in particolare sulla Legge di Stabilità sarda, approvata a seguito di un periodo provvisorio di quattro mesi. Le preoccupazioni emergono dagli uffici statali che sollevano dubbi sulla chiarezza dei criteri definiti per l’allocazione delle risorse destinate a enti, Comuni e associazioni. Si paventa il rischio che, come già accaduto in passato, altre leggi regionali vengano bloccate dal governo centrale.Il precedente più significativo è rappresentato dalla legge sulle aree idonee, attualmente in attesa di giudizio presso la Corte Costituzionale. La riorganizzazione sanitaria, che ha portato al commissariamento delle aziende regionali, ha subito un simile ostacolo. Questa serie di eventi alimenta una crescente frustrazione all’interno della maggioranza regionale, che percepisce un intervento esterno che limita l’autonomia legislativa della Sardegna.Anche il “Salva Casa”, recentemente approvato, è sotto la lente d’ingrandimento. L’opposizione di centrodestra esprime forti timori per la sua validità e la possibilità di un’impugnazione, pur riconoscendo che l’assessore dell’Urbanistica, Francesco Spanedda, ha cercato di recepire in modo ponderato le disposizioni del decreto nazionale voluto dal Ministro Salvini.La tensione si è ulteriormente acuita a seguito di un recente episodio: l’approvazione, da parte della maggioranza, di una mozione per un nuovo ricorso alla Consulta sul caso decadenza, avvenuta in modalità ritenuta controversa dall’opposizione, che ha lamentato la mancanza di illustrazione e discussione. Questo episodio ha esacerbato le accuse di gestione poco trasparente e di mancanza di confronto politico, alimentando un clima di crescente polarizzazione all’interno del Consiglio Regionale. L’attenzione ora è rivolta alla capacità della Presidente Todde di affrontare queste sfide, trovare un equilibrio tra le esigenze del territorio e i vincoli imposti dal quadro normativo nazionale, e ricostruire un dialogo costruttivo con l’opposizione.