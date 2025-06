Todde, resa dei conti a Villa Devoto: Sardegna al bivio.

La riunione a Villa Devoto, convocata dalla Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, ha rappresentato un momento cruciale per la sua giunta e la coalizione di centrosinistra, andando ben oltre una semplice verifica dei risultati elettorali di Nuoro. Si è trattato di una complessa analisi strategica, volta a definire le priorità dell’azione di governo nel delicato passaggio tra le attività legislative immediate e la stagione estiva, e a consolidare la direzione politica in un contesto dinamico e articolato.L’incontro, partecipato da assessori e capigruppo, ha offerto l’opportunità di una valutazione approfondita della recente tornata elettorale nuorese, interpretandone i segnali come indicativi di tendenze più ampie nel panorama politico sardo. Tale analisi si è integrata in una riflessione più ampia sulla stabilità della maggioranza e sulla necessità di un dialogo costruttivo con le diverse anime che la compongono.Al centro della discussione è emerso il tema cruciale della continuità territoriale, una questione di primaria importanza per l’arcipelago e per l’intera comunità sarda. L’imminente missione a Bruxelles, in programma il 2 e il 3 luglio, con l’Assessora Barbara Manca, testimonia l’impegno concreto della Regione nel confronto con le istituzioni europee per la definizione del nuovo bando. L’obiettivo è quello di ottenere condizioni più favorevoli per le rotte agevolate, garantendo un servizio efficiente e accessibile per i cittadini. La presenza diretta della Presidente Todde sottolinea l’importanza attribuita a questa negoziazione.L’assestamento di bilancio, con le sue risorse significative – circa 900 milioni – rappresenta una sfida complessa che richiede un’attenta ponderazione delle priorità. L’obiettivo è quello di allocare le risorse in modo strategico, sostenendo lo sviluppo economico e sociale del territorio, con un’attenzione particolare ai settori più vulnerabili. Questo passaggio cruciale sarà sottoposto al vaglio del Consiglio regionale entro il mese di luglio.La sanità, un tema sempre al centro dell’attenzione pubblica, è stata oggetto di un’analisi approfondita, con un focus particolare sull’impatto del lavoro dei nuovi commissari. Si punta a ottimizzare l’efficienza del sistema sanitario, migliorando la qualità dei servizi offerti ai cittadini e affrontando le criticità strutturali che lo affliggono.Nonostante la delicatezza delle questioni affrontate, la Presidente Todde ha espresso la volontà di mantenere un clima di collaborazione all’interno della coalizione, evitando scontri politici e concentrando l’attenzione sulle questioni concrete che interessano i cittadini. Gli incontri individuali con gli assessori, in corso in questi giorni, riflettono l’impegno della governatrice nel comprendere a fondo le problematiche affrontate dai singoli membri della giunta e nel definire insieme le linee di indirizzo politico che guideranno l’azione del governo regionale. In definitiva, la riunione ha confermato la volontà di una governance partecipata e orientata al risultato, capace di affrontare le sfide del presente e di costruire un futuro prospero per la Sardegna.