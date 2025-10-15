Todde, vittoria alla Corte Costituzionale: riparte la Regione Sardegna.

La sentenza della Corte Costituzionale che restituisce piena legittimità alla Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, rappresenta una vittoria di principio e un sollievo per l’amministrazione regionale.

Il Presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, ha espresso un profondo senso di giustizia e soddisfazione, sottolineando come la decisione della Consulta confermi le argomentazioni avanzate fin dall’inizio della vicenda legata ai rendiconti elettorali.

Non si tratta semplicemente di una questione procedurale risolta, ma di una chiarificazione fondamentale che esclude qualsiasi nesso causale tra le contestazioni relative ai rendiconti e la potenziale decadenza dalla carica.

La sentenza, pertanto, sancisce l’infondatezza delle accuse e riafferma il diritto della Presidente Todde a proseguire il proprio mandato con piena autorità e legittimazione democratica.

L’importanza del caso Todde ha irradiato la sua eco anche a livello nazionale, come testimonia la telefonata ricevuta dal segretario nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, un gesto che evidenzia l’interesse e il supporto concreto del partito per la Presidente sarda.

Questa circostanza rafforza l’idea che la vicenda abbia assunto una rilevanza che va oltre i confini regionali, toccando temi cruciali riguardanti l’interpretazione delle norme elettorali e la tutela delle prerogative dei rappresentanti eletti.

Comandini ha ribadito la fiducia costante riposta nell’operato dei giudici, sia della Corte Costituzionale che della Corte d’Appello, sottolineando come l’attenzione dedicata al caso dimostri una ricerca rigorosa della verità e della giustizia.

Il suo commento non si limita alla celebrazione della vittoria legale, ma proietta lo sguardo verso il futuro, riaffermando l’impegno prioritario verso la risoluzione delle problematiche che affliggono la Sardegna.

La ripresa delle attività istituzionali avverrà con rinnovato slancio, mantenendo la stessa serietà e consapevolezza che hanno guidato l’azione amministrativa fin dal primo giorno del mandato, in piena coerenza con la volontà popolare espressa alle urne.

La Presidente Todde potrà così tornare a concentrare le proprie energie nella direzione di politiche strategiche per lo sviluppo economico e sociale dell’isola.