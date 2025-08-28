Addio Recchi: una svolta per lo Yacht Club Costa Smeralda.

L’addio di Edoardo Recchi, figura cardine dello Yacht Club Costa Smeralda (YCCS) per oltre venticinque anni, segna un punto di transizione significativo per l’istituzione, al termine di una stagione sportiva densa di eventi e successi.

La decisione, assunta con profonda riflessione e per motivi personali, conclude un percorso professionale intriso di passione e dedizione, lasciando un’eredità di valore inestimabile.

Recchi, in qualità di segretario generale e direttore sportivo, ha incarnato l’evoluzione dello YCCS da club esclusivo a polo d’eccellenza riconosciuto a livello globale.

La sua leadership ha saputo coniugare tradizione e innovazione, favorendo la crescita del club non solo in termini di prestigio sportivo, ma anche di impatto culturale ed economico per il territorio.

Ha guidato lo YCCS attraverso periodi di trasformazione, consolidando relazioni strategiche con armatori, velisti e personalità di spicco, e promuovendo un ethos di competizione leale e rispetto per l’ambiente marino.

L’impatto di Recchi trascende i numeri e i risultati.

Ha saputo creare un ambiente collaborativo e stimolante, dove la passione per la vela si unisce alla ricerca costante di miglioramento e all’attenzione verso le nuove generazioni di velisti.

La sua capacità di interpretare le dinamiche complesse del mondo dello yachting, un settore in continua evoluzione, ha permesso allo YCCS di anticipare le tendenze e di mantenere un ruolo di leadership.

La famiglia Aga Khan, committente e sostenitrice dello YCCS, ha espresso profonda gratitudine per il contributo di Recchi, riconoscendo il suo impegno e la sua visione strategica.

Il Consiglio Direttivo, il collegio dei revisori e il Commodoro, Andrea Recordati, hanno sottolineato l’importanza del suo lavoro, auspicando il proseguimento dei progetti ambiziosi avviati sotto la sua guida.

A raccogliere l’eredità di Recchi è stato chiamato Giorgio Benussi, un professionista con una solida esperienza nel management del settore yachting.

La sua nomina riflette la volontà dello YCCS di continuare a crescere e a innovare, cogliendo le sfide del futuro con una visione strategica e un approccio moderno.

Benussi porterà con sé una prospettiva fresca e competenze specifiche, affiancando la leadership del Commodoro Recordati e il team del Club.

La principessa Zahra Aga Khan, in una dichiarazione congiunta con il Commodoro, ha espresso fiducia nelle capacità di Benussi e ha ribadito l’impegno dello Yacht Club Costa Smeralda a rimanere un punto di riferimento imprescindibile nel panorama velico internazionale, preservando la sua storia e guardando al futuro con ambizione e determinazione.

L’avvicendamento segna quindi non una conclusione, ma un nuovo capitolo nella storia di un’istituzione che continua a incarnare l’eccellenza, la passione e lo spirito di avventura.