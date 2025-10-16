Alghero Scala Piccada: Campionato Italiano Velocità Montagna in Sardegna

La 63ª edizione di Alghero Scala Piccada si prefigge di culminare, con uno spettacolo di velocità e precisione, il Campionato Italiano Velocità Montagna.

Dal 31 ottobre al 2 novembre, il cuore pulsante dell’automobilismo italiano si concentrerà in Sardegna, dove i massimi esponenti delle corse in salita si contenderanno il titolo di Campione Italiano assoluto e nelle diverse categorie.

Le iscrizioni, aperte fino al 27 ottobre, rappresentano il preludio a un evento che promette di essere memorabile.

Il 30 ottobre, Alghero accoglierà la cerimonia di presentazione ufficiale, organizzata dall’Automobile Club Sassari in collaborazione con le istituzioni locali – Comune, Regione e Fondazione Alghero – e grazie al sostegno di partner strategici che riconoscono il valore di questa competizione.

Il portale sacalapiccada.it e acisport.it forniranno tutte le informazioni necessarie per seguire l’evento.

L’organizzazione impeccabile dell’Automobile Club Sassari, con la sua comprovata esperienza, garantisce un’esecuzione impeccabile della competizione, un binomio perfetto tra tradizione sportiva e innovazione tecnologica.

L’Alghero Scala Piccada non è solo una gara, ma una vetrina per il territorio sardo, un’occasione per esaltarne la bellezza paesaggistica e la ricchezza culturale, anche in un periodo dell’anno come l’autunno inoltrato.

La presenza delle telecamere di ACI Sport assicura una copertura televisiva e digitale completa, con aggiornamenti in tempo reale su ACI Sport TV e sui canali social, amplificando l’eco dell’evento a livello nazionale.

“La collaborazione con le istituzioni e i partner testimonia la condivisione di una visione strategica volta a promuovere lo sport come motore di sviluppo locale e valorizzazione del territorio,” dichiara Giulio Pes di San Vittorio, Presidente AC Sassari.

“Accogliere i migliori piloti d’Italia è un onore che ci riempie di orgoglio e ci spinge a migliorare costantemente.

“L’edizione precedente ha visto trionfare Simone Faggioli, un’icona delle corse in salita, che ha consolidato il suo dominio con un tempo di 2’22″26, siglando un nuovo record.

La competizione, come sempre, è stata al cardiopalma, con Franco Caruso e Diego Degasperi a contendersi il secondo e terzo posto, separati da una manciata di centesimi.

La Alghero Scala Piccada rappresenta quindi non solo un punto di arrivo, ma anche un trampolino di lancio per nuovi talenti e nuove sfide, confermando il suo ruolo di evento di riferimento nel panorama automobilistico italiano.