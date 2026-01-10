America’s Cup: la Sardegna si prepara a un evento clou.

L’arcipelago sardo si prepara ad accogliere un evento di portata mondiale, un preludio vibrante alla prestigiosa America’s Cup: le voci che ne preannunciano l’avvicinamento si fanno sempre più insistenti, con l’attesa che culminerà in una conferenza stampa a breve, destinata a svelare tempi e modalità dell’organizzazione.

L’ipotesi, attualmente in fase di definizione, vede Cagliari come fulcro di questa tappa preliminare, ospitando il campo base di Luna Rossa Prada Pirelli, il team di Coppa America italiano.

Questa rappresenterebbe una prima assoluta per la Sardegna, un’occasione unica per far assaporare al pubblico sardo l’eccitazione e la complessità di un evento di tale risonanza.

Il percorso verso la 38/a edizione, che si svolgerà a Napoli, ha visto la Sardegna sfiorare l’onore di ospitare le World Series, le competizioni di avvicinamento all’America’s Cup, in due occasioni.

Il 2020 è stato cancellato dall’emergenza pandemica, mentre il 2023 si è concluso bruscamente a causa di una complessa disputa tra la Regione Sardegna e gli organizzatori neozelandesi, costringendo le gare a migrare in Arabia Saudita, a Jeddah.

Quel trasferimento, percepito come una perdita significativa per la comunità sportiva sarda, ha alimentato un desiderio di riscatto e ha rafforzato la speranza di vedere la Sardegna protagonista in un ruolo più centrale nel circuito dell’America’s Cup.

La scelta di Napoli come sede della Coppa America aveva inizialmente suscitato sorpresa a Cagliari, tradizionalmente considerata un ambiente ideale per le regate, grazie alle sue condizioni meteorologiche favorevoli e alla passione del pubblico.

I preliminari rappresentano ora una finestra preziosa per la Sardegna, offrendo la possibilità di ammirare da vicino l’evoluzione dei team e l’intensità delle sfide.

Si prevede che la seconda tappa di avvicinamento si svolgerà a giugno a Napoli, completando un programma che sarà ufficializzato il 21 gennaio.

L’arrivo dell’America’s Cup, anche solo in forma preliminare, non è solo un evento sportivo di grande rilevanza, ma anche un’opportunità di promozione turistica e di sviluppo economico per l’isola, capace di proiettare l’immagine della Sardegna nel panorama internazionale e di attrarre investimenti e talenti.

È un momento cruciale per il futuro della vela sarda, un’occasione per coltivare la passione per questo sport e per ispirare le nuove generazioni di velisti.