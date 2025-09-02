Belotti al Cagliari: un’accoglienza da sogno e fiducia nel futuro.

L’aeroporto di Cagliari si è trasformato in un crocevia di emozioni e passione rossoblù per l’accoglienza di Andrea Belotti, l’ultimo, significativo tassello del mercato sardo.

Un’ondata di supporters, un mare di bandiere e striscioni, ha creato un’atmosfera vibrante e coinvolgente, culminata con cori di benvenuto e la consegna della sciarpa simbolo del Cagliari, un gesto di appartenenza che sancisce l’inizio di un nuovo capitolo per l’attaccante.

Le prime parole di Belotti, pronunciate tra una stretta di mano e un sorriso riconoscente, hanno confermato la rapidità e la determinazione che hanno portato alla sua intesa con il club.

“È successo tutto in un lampo,” ha ammesso l’ex granata, sottolineando la reciproca volontà che ha reso possibile l’operazione a stagione già avviata.

La sua presenza rappresenta un’iniezione di esperienza e qualità in un organico che, secondo le sue prime impressioni, possiede un potenziale significativo.

“Le sensazioni sono positive,” ha affermato, rivelando di aver già avuto modo di osservare la squadra e di intuirne le dinamiche.

La sua disponibilità immediata è un valore aggiunto, come lui stesso ha sottolineato: “Dal mondiale per club non mi sono mai fermato.

So di stare bene e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi.

“L’operazione, finalizzata con l’acquisto a titolo definitivo, segna un investimento di prospettiva per il Cagliari.

Belotti avrà a disposizione un paio di settimane cruciali per integrarsi nel gruppo, assimilare le strategie di gioco del mister e conoscere i nuovi compagni.

L’attenzione ora è puntata sull’imminente debutto casalingo, un momento atteso con trepidazione: l’incontro contro il Parma, sabato 13 settembre alla Domus, sarà l’occasione per il nuovo attaccante di presentarsi al caloroso sostegno del pubblico sardo, e per il Cagliari di misurare concretamente il contributo che Belotti potrà apportare alla sua ambizione di risalire la classifica.

La decisione finale sul suo impiego, come ha preannunciato il tecnico, spetterà a lui, un ulteriore segnale della fiducia riposta nell’attaccante.