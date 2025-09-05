Belotti esordisce con gol: Cagliari travolgente!

Cagliari, l’era Belotti si apre con un tripudio di gol e segnali incoraggiantiL’attesa per il match ufficiale contro il Parma si stempera con un’amichevole che trascende il semplice test preparatorio, trasformandosi in un’occasione per osservare la nuova Cagliari in evoluzione.

L’esordio di Andrea Belotti, accolto con un’ovazione che risuona come un inno di speranza da parte dei tifosi sardi, ha segnato un momento significativo in questo processo di ricostruzione.

Il “Gallo”, subito determinante, ha increspato le acque con un gol all’esordio, un segnale tangibile dell’impatto che si prefigge di avere nel progetto di mister Pisacane.

L’intento del tecnico, evidente fin dalle prime azioni, è quello di favorire un’integrazione rapida e armoniosa di Belotti nel tessuto della squadra.

La costante ricerca del centravanti, con passaggi mirati e schemi studiati per sfruttarne le sue caratteristiche, testimonia la volontà di creare un’intesa immediata con i nuovi compagni.

L’azione che ha portato al primo gol, frutto di un’abile finta di Gaetano che ha eluso la difesa avversaria e liberato Belotti davanti al portiere, ha esemplificato la sinergia che il tecnico intende instaurare.

La ripresa ha confermato il ruolo centrale di Belotti, protagonista assoluto nell’azione che ha condotto al rigore del 3-0, trasformato poi con freddezza da Esposito.

La sua abilità nel sottrarre palla a un difensore avversario, culminata nel fallo che ha generato il penalty, ha messo in luce la sua grinta e la sua determinazione.

La netta vittoria finale, con un punteggio di otto a zero, non solo riflette la crescita complessiva del team, ma celebra anche l’esordio positivo degli altri due nuovi acquisti, Ze Pedro e Rodriguez, i quali hanno avuto l’opportunità di conoscere meglio l’ambiente e i compagni.

La gioia del gol è stata condivisa anche dai giovani talenti provenienti dal vivaio, Felici e Borrelli, autori di una doppietta a testa, e dai Primavera Marini e Mendy, segno di un futuro promettente per il calcio sardo.

L’assenza di Folorunsho, dovuto a una gestione accurata del carico di lavoro, e degli infortunati Pintus, Radunovic e Pavoletti, sottolinea l’importanza di preservare la condizione fisica dei giocatori e di dare spazio ai giovani, in vista delle prossime sfide, con la consapevolezza che il percorso di crescita richiede tempo, dedizione e un impegno costante da parte di tutti.

L’amichevole con il Buddusò si rivela così un preludio carico di speranze, un segnale di rinascita per il Cagliari, con Belotti chiamato a raccogliere l’eredità di una storia gloriosa e a guidare la squadra verso nuovi traguardi.