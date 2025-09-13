Cagliari batte Parma: primi punti e gioco in crescita!

Il Cagliari ha inaugurato la terza giornata di Serie A, post-nazionale, con una vittoria significativa contro il Parma, conclusasi con un netto 2-0 (1-0).

Un risultato che non solo sancisce il primo successo stagionale per i sardi, dopo un avvio segnato da un pareggio contro la Fiorentina e una sconfitta a Napoli, ma che segnala anche una ritrovata solidità e un miglioramento nel gioco.

La partita, disputata a ritmi sostenuti, ha visto il Cagliari imporre il proprio gioco fin dalle prime fasi, sfruttando al meglio i propri punti di forza e mettendo in difficoltà la retroguardia parmense.

La rete di Mina, realizzata con precisione nel primo tempo, ha sbloccato il risultato e instillato fiducia nei rossoblù, che hanno continuato a pressare senza sosta.

L’azione che ha portato al gol testimonia una maggiore fluidità nel fraseggio e una capacità di inserimento più efficace rispetto alle precedenti uscite.

Il difensore centrale, abile a sfruttare uno schema su calcio piazzato, ha dimostrato grande senso della posizione e qualità nel colpire a rete, eludendo la marcatura avversaria con una mossa inaspettata.

Nella ripresa, il Parma ha tentato una reazione, ma la difesa cagliaritana, guidata da una regia attenta e compatta, ha resistito agli assalti, concedendo pochi spiriti.

La rete di Felici, siglata a testimonianza della superiorità complessiva dei sardi, ha chiuso definitivamente i conti, confermando il dominio rossoblù.

Il gol di Felici, frutto di una ripartenza veloce e ben orchestrata, sottolinea l’importanza di coltivare alternative in attacco e di saper sfruttare al meglio gli spazi che si aprono.

Il suo inserimento, imprevedibile e ben calibrato, ha messo in difficoltà la retroguardia parmense, incapace di arginare l’azione conclusiva.

La vittoria non solo porta il Cagliari a quota quattro punti in classifica, ma rappresenta anche un segnale importante per il futuro.

Un segnale di crescita, di maturazione e di capacità di reagire alle difficoltà.

Il Parma, invece, rimane a un solo punto e dovrà lavorare sodo per risalire la classifica.

La partita, al di là del risultato, ha evidenziato la necessità per gli emiliani di trovare maggiore solidità difensiva e soluzioni offensive più efficaci.

Il Cagliari, dal canto suo, dovrà confermare questo ottimo avvio e continuare a lavorare sodo per raggiungere i propri obiettivi.