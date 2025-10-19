Cagliari-Bologna: Amaro il ko, ma Pisacane cerca segnali positivi

La sconfitta contro il Bologna lascia un retrogusto amaro al Cagliari, ma il tecnico Pisacane cerca di estrarre elementi positivi da una partita che ha evidenziato sia punti di forza che aree di miglioramento.

L’analisi del match si concentra sull’efficacia delle due squadre: il Bologna ha saputo capitalizzare le occasioni create, mentre il Cagliari, nonostante la reazione mostrata in campo, ha faticato a concretizzare le proprie iniziative offensive.

Un aspetto cruciale evidenziato è la gestione delle ripartenze e la qualità delle scelte finali, che hanno condizionato la capacità sarda di impensierire la retroguardia felsiniana.

La scelta di Mina, costretto a lasciare il campo a causa di un fastidio muscolare, solleva interrogativi sulla tenuta fisica del gruppo, sebbene Pisacane suggerisca un possibile intervento tempestivo per evitare ulteriori complicazioni.

L’apporto di Esposito è stato riconosciuto come positivo, sottolineando l’importanza del suo movimento in fase di ripresa e la necessità di un supporto tattico da parte dei compagni.

L’atteggiamento dimostrato dal giocatore è stato giudicato esemplare, in linea con le richieste dell’allenatore.

La decisione di inserire Luvumbo e Borrelli, sebbene tardiva, riflette una strategia condizionata dal risultato, che avrebbe potuto essere differente in una situazione di parità.

L’adattamento tattico di Gaetano, impiegato in un ruolo più defilato, ricorda l’apporto di Prati, e si è rivelato determinante nella creazione di alcuni filtranti che hanno contribuito ad allungare il gioco del Bologna.

Ora, la priorità è metabolizzare la sconfitta e concentrarsi sulla prossima sfida contro il Verona, un impegno che richiederà un’ulteriore crescita di squadra.

Pisacane ha scelto di non commentare l’annullato gol di Felici, ribadendo la sua decisione di delegare l’analisi dei fatti a esperti esterni.

Riconoscendo il valore del minutaggio ottenuto, soprattutto in riferimento alla buona performance di Kilicsoy con la Turchia Under 21, l’allenatore pone l’accento sullo sviluppo dei giovani talenti, auspicando un ulteriore affinamento delle loro capacità e un incremento del loro contributo alla squadra.

La partita contro il Bologna, al di là del risultato negativo, rappresenta un’opportunità di apprendimento e di crescita per il Cagliari, proiettato verso un futuro di miglioramento.