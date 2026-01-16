Cagliari Capitale dell’America’s Cup: L’Italia si lancia

L’avventura verso l’America’s Cup 2027 si inaugura con Cagliari, segnando un capitolo inedito nella storia della competizione più prestigiosa della vela: l’approdo, per la prima volta, in Italia, a Napoli.

Il Golfo degli Angeli, scrigno di acque cristalline e tradizioni marinare, accoglie la prima prova preliminare, consacrando Cagliari come epicentro globale di eccellenza sportiva, innovazione tecnologica e impegno verso la sostenibilità ambientale.

La città sarda si configura non solo come sede della base operativa di Luna Rossa, team italiano che incarna il know-how e la passione velica tricolore, ma come simbolo di un’Italia capace di competere e distinguersi nel panorama internazionale.

La scelta di Cagliari non è casuale né frutto di un’improvvisa decisione.

Essa affonda le radici in una valutazione accurata che ha preso in considerazione fattori cruciali: la prevedibilità di condizioni meteorologiche ideali, un’immagine di affidabilità e competenza riconosciuta a livello globale, e una solida tradizione sportiva che risale a decenni.

Già nel 2015, nel dossier di candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024, Cagliari era stata individuata come potenziale sede per le competizioni veliche, un riconoscimento poi confermato da ulteriori valutazioni nel 2020 e nel 2023, opportunità che, per varie circostanze, non si sono concretizzate fino ad oggi.

La realizzazione attuale rappresenta dunque il coronamento di un percorso di perseveranza e lungimiranza.

L’America’s Cup 2027 trascende la mera competizione sportiva, incarnando un progetto di sviluppo strategico a 360 gradi.

L’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, sottolinea come l’evento rappresenti un volano per l’economia blu, un settore in rapida espansione che combina crescita economica e tutela dell’ambiente marino.

Questo significa investimenti in ricerca e sviluppo di tecnologie innovative, creazione di nuovi posti di lavoro specializzati, e promozione di un turismo sostenibile che rispetti l’ecosistema locale.

Il progetto si propone di valorizzare il territorio, esaltandone le bellezze naturali e il patrimonio culturale, e di rafforzare l’identità italiana nel mondo.

Il successo di questa impresa è il risultato di un impegno condiviso e di una visione comune.

L’appoggio fondamentale del Governo, guidato dal Ministro Abodi, delle istituzioni nazionali e regionali, e in particolare della Regione Sardegna, ha permesso di trasformare un sogno in realtà.

Questo è un esempio di come la collaborazione tra pubblico e privato, l’investimento in competenze e l’attenzione alla sostenibilità possano generare risultati tangibili e duraturi, proiettando l’Italia verso un futuro di crescita e innovazione nel settore della vela e non solo.

L’America’s Cup 2027 non è solo una regata, ma un’opportunità unica per l’Italia per affermare il proprio ruolo di protagonista nel mondo.