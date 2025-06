Cagliari, ecco lo staff tecnico: esperienza e innovazione

Il progetto di rinnovo tecnico del Cagliari si configura come un mosaico di competenze diversificate, unendo esperienza consolidata e profili emergenti per innalzare il livello dello staff. Al fianco del nuovo allenatore, affianca una squadra tecnica pensata per ottimizzare ogni aspetto della preparazione e dell’analisi del gioco.Giacomo Murelli, figura di spicco nel panorama calcistico italiano, assume il ruolo di vice allenatore, forte di un curriculum costellato di esperienze significative. La sua presenza sul lato tecnico porta con sé la saggezza derivante da collaborazioni proficue con club prestigiosi come Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina e Milan, culminate con la conquista dello scudetto nella stagione 2021/22. Murelli non è solo un collaboratore, ma un punto di riferimento per la definizione delle strategie di gioco e la gestione della squadra.Alberto Gallego Lancuentra, collaboratore tecnico spagnolo, completa il trio tecnico di vertice. La sua traiettoria professionale, segnata da due promozioni in seconda serie come allenatore, testimonia una profonda conoscenza del calcio e una capacità di valorizzare i talenti. L’apporto di Gallego si concentrerà sull’affinamento dei dettagli tattici e sull’implementazione di metodologie di allenamento innovative.La cura della preparazione atletica, elemento cruciale per affrontare un campionato impegnativo, è affidata a Mauro Baldus, coadiuvato da Fabio Figus e Francesco Fois. Quest’ultimo, in particolare, si occuperà del recupero dagli infortuni, un aspetto sempre più rilevante nel calcio moderno. L’obiettivo è garantire la condizione fisica ottimale dei giocatori, prevenendo infortuni e massimizzando le prestazioni.Luca Bucci, icona del calcio italiano e figura di spicco nel panorama internazionale, assume la responsabilità della preparazione dei portieri. La sua carriera, costellata di successi sia da calciatore (oltre 550 presenze tra i professionisti, una Coppa Uefa, una Supercoppa Europea e il ruolo di vice campione del mondo nel 1994) che da allenatore (Parma, Bologna, CF Montréal), rappresenta un valore aggiunto per il Cagliari. A supporto di Bucci, opera Christian Berretta, portando con sé l’esperienza maturata nella Primavera rossoblù.La modernità della gestione tecnica si traduce anche nell’attenzione dedicata all’analisi del gioco. Matteo Battilana e Davide Marfella si occuperanno della *match analysis*, mentre Giovanni Venturella sarà responsabile delle riprese tattiche, fornendo al team tecnico strumenti essenziali per la preparazione delle partite e l’individuazione delle aree di miglioramento. L’integrazione di dati e video rappresenta una componente fondamentale per il processo decisionale.Il calendario estivo si apre con un test di prestigio: un’amichevole internazionale contro il Galatasaray, il club più titolato della Turchia. L’appuntamento, previsto per il 23 luglio a Linz, in Austria, nell’ambito dell’Upper Austria Summer Series, offre un’opportunità di valutazione delle dinamiche di squadra, al termine del ritiro precampionato di Ponte di Legno (13-22 luglio). Un’occasione per misurarsi contro un avversario di alto livello e definire gli ultimi dettagli in vista della stagione agonistica.