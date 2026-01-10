Cagliari-Genoa: Rivoluzione Tattica e Giovani al Via

Il Cagliari si appresta ad affrontare il match di lunedì sera a Genova con una significativa rivoluzione tattica, operazione necessaria per affrontare un avversario agguerrito e per valutare al meglio le condizioni dei giocatori dopo un calendario ravvicinato.

L’undici di Pisacane, rispetto alla formazione scesa in campo giovedì contro la Cremonese, subirà un profondo cambiamento, con l’inserimento di Obert, Mazzitelli, Esposito e Kilicsoy, mentre alcuni elementi chiave saranno relegati in panchina per preservare energie e monitorare il loro stato di forma.

La principale incertezza ruota attorno alla condizione di Mina, il quale, a dispetto della sua importanza, sembra ancora lontano dal pieno recupero.

L’esperienza del lungo infortunio si fa sentire, limitandone la capacità di sostenere ritmi elevati: l’intervento durante il primo tempo a Cremona ne è la prova lampante.

La decisione di Pisacane si giocherà tra due approcci strategici: concedere a Mina ulteriori minuti in campo, seppur a ritmo controllato, per favorirne l’adattamento progressivo, o optare per un approccio più cauto, affidando il pacchetto difensivo alla linea vista nel secondo tempo contro la Cremonese, con Luperto quale fulcro centrale e Zappa e Rodriguez a proteggerlo sulle fasce.

A completare il quadro, Palestra potrebbe agire su una delle fasce.

A centrocampo, la situazione è segnata da una certa fluidità, in attesa di rinforzi significativi.

Per il momento, la mediana dovrebbe essere composta da Mazzitelli, Adopo e Prati, con un occhio di riguardo al giovane Liteta, il quale potrebbe garantire imprevedibilità e dinamismo.

In avanti, la novità più evidente è l’impiego di Esposito e Kilicsoy dal primo minuto, una scelta che testimonia la volontà di dare spazio ai giovani e di sperimentare soluzioni offensive diverse.

Luvumbo, Borrelli e Gaetano, pur essendo elementi preziosi, saranno pronti a subentrare dalla panchina per dare una scossa all’attacco.

Infine, un segnale incoraggiante arriva dalla conferma di Trepy nella lista dei convocati, un riconoscimento al suo impegno e alle sue recenti prestazioni, culminate con il gol del pareggio contro la Cremonese, un’iniezione di fiducia che potrebbe proiettarlo verso un ruolo più significativo all’interno della squadra.

La sua presenza rappresenta un segnale di crescita e di fiducia per l’intero gruppo, sottolineando l’importanza di valorizzare i giovani talenti e di offrire loro l’opportunità di mettersi in gioco.

Il match con il Genoa si preannuncia quindi come un test importante per il Cagliari, un’occasione per valutare le scelte tattiche, monitorare la condizione fisica dei giocatori e gettare le basi per un futuro più solido.