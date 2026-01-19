Cagliari, Giulini: visione ambiziosa per il futuro del club.

Il futuro del Cagliari Calcio si configura come un progetto ambizioso, intriso di speranze e di una visione a lungo termine, come svelato dal presidente Tommaso Giulini in un’intervista a “La Politica del Pallone” su Radio Rai GR Parlamento.

Oltre alla necessità imprescindibile di una risalita sportiva, la prospettiva che si delinea trascende l’immediato, guardando ad un’evoluzione culturale e strutturale del club.

Giulini, con una chiarezza che riflette una profonda comprensione delle dinamiche calcistiche e sociali, individua due pilastri fondamentali per il rilancio del Cagliari: una guida tecnica capace di instillare fiducia e una squadra caratterizzata da un’età media giovane, elemento cruciale per infondere dinamismo, adattabilità e la capacità di costruire un futuro solido.

La scelta di un allenatore non si configura quindi come una semplice necessità tattica, ma come l’individuazione di un leader capace di plasmare un’identità, di infondere valori e di stimolare la crescita di giovani talenti.

L’importanza di una squadra giovane, a sua volta, non si limita alla mera performance atletica.

Rappresenta un investimento nel futuro, una scommessa sulla capacità di crescita e di evoluzione del club.

Giovani giocatori, afflitti da fame di successo e privi di preconcetti, sono più inclini ad accettare nuove metodologie di allenamento, a sperimentare soluzioni innovative e a creare un legame profondo con la tifoseria.

Questa coesione, elemento imprescindibile per il successo calcistico, si alimenta di un senso di appartenenza e di una condivisione di obiettivi a lungo termine.

Ma la visione del presidente Giulini non si arresta al campo da gioco.

L’auspicio di inaugurare, entro un orizzonte temporale di cinque anni, il nuovo stadio dedicato a Gigi Riva, icona indiscussa del Cagliari, rappresenta un simbolo potente di continuità, di tradizione e di ambizione.

Un impianto moderno, all’avanguardia, non solo migliorerebbe l’esperienza dei tifosi, ma diventerebbe anche un volano per l’economia locale e un elemento di orgoglio per l’intera comunità sarda.

L’iniziativa, lungi dall’essere una mera questione infrastrutturale, si configura come un progetto di rigenerazione urbana e di valorizzazione del patrimonio sportivo sardo.

Un luogo di incontro, di aggregazione e di celebrazione, capace di trasmettere ai futuri generazioni l’amore per il calcio e l’importanza dei valori sportivi.

In definitiva, le parole di Giulini delineano un percorso ambizioso, che punta a ricostruire il Cagliari Calcio non solo come squadra di calcio, ma come istituzione sportiva, culturale e sociale, profondamente radicata nel territorio e proiettata verso il futuro.

Un futuro che, con i giusti passi e la giusta visione, può ritrovare l’orgoglio e la passione che hanno sempre contraddistinto il club sardo.