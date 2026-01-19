Cagliari-Juventus: Trionfo Storico e Salvezza a Portata di Mano

Un trionfo dal sapore storico e liberatorio sancisce una vittoria del Cagliari contro la Juventus, un risultato che rievoca un precedente lontano di cinque anni, ma che desta risvolti significativamente diversi.

All’epoca, la Juventus aveva già consolidato il dominio in campionato e il Cagliari navigava in acque tranquille.

Questa volta, la vittoria assume un valore pratico dirompente: la Juventus vede compromesse le sue ambizioni scudetto, mentre il Cagliari si proietta a cinque punti di vantaggio sulle squadre retrocesse, Lecce e Fiorentina, e si presenta al confronto con i viola con un’urgenza inedita.

La sfida di sabato non è più un semplice incontro, ma una tappa cruciale nella lotta per la salvezza.

L’entusiasmo dei tifosi è palpabile, alimentato dalla doppia affermazione contro le grandi del campionato.

Questa serie di successi alimenta un senso di rivalsa e di fiducia che si estende ben oltre il risultato immediato.

Tuttavia, la squadra di Pisacane è consapevole che il percorso è ancora lungo e la conferma di questo ottimo cammino è imperativa.

I numeri, seppur incoraggianti, rappresentano solo un indicatore parziale di un campionato che si preannuncia arduo.

La dirigenza, nel frattempo, lavora instancabile per rafforzare l’organico, guardando al passato con acume.

L’attenzione si concentra su giocatori con un legame storico con il club: Sulemana, proveniente dal Bologna (con proprietà dell’Atalanta), e Dossena, tornano a vestire la maglia rossoblù.

Sulemana, già sperimentato in Sardegna sotto la guida di Ranieri, cerca una nuova opportunità dopo un periodo travagliato.

Dossena, autentico protagonista della promozione in A e della successiva salvezza con lo stesso Ranieri, rientra a casa dopo un’esperienza al Como e un infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco.

Parallelamente, si valuta l’inserimento di Nicolussi Caviglia per completare il centrocampo.

Il mercato non si limita agli arrivi, con un occhio di riguardo alle possibili cessioni.

Luvumbo potrebbe attrarre l’interesse di Sassuolo e Verona, o diventare parte di un’operazione che vedrebbe il ritorno di Cutrone a Cagliari.

Anche Prati è nel mirino del Torino, segnando un’ulteriore testimonianza dell’appeal dei talenti rossoblù.

La preparazione alla partita di Firenze è iniziata con una sessione di allenamento, durante la quale è stata monitorata la condizione fisica di Zappa, che si aggiunge alla lista dei giocatori infortunati comprendente Belotti, Felici, Deiola e Folorunsho.

L’affaticamento muscolare alla coscia destra riscontrato nell’esterno destro richiede un’attenta valutazione.

Particolare attenzione è dedicata anche alle condizioni di Mina, che farà di tutto per affrontare la sua ex squadra.

Il colombiano rappresenta un elemento chiave per il progetto e la sua presenza in campo sarebbe un ulteriore stimolo per la squadra.