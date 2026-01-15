Cagliari, mercato in riequilibrio: Anjorin nel mirino e addio a Rog.

Il Cagliari si appresta a navigare un mercato di riequilibrio, delineando una strategia di potenziamento che si concretizzerà post-Juventus, con l’obiettivo di infondere nuova linfa vitale in un organico che ambisce a consolidare il proprio posizionamento in campionato.

L’immediato futuro tattico, tuttavia, è legato alla sfida imminente con i bianconeri, un crocevia cruciale per la squadra sarda.

Sul fronte delle potenziali acquisizioni, il nome che risuona con maggiore insistenza è quello di Riccardo Anjorin, talentuoso centrocampista classe 2001 in forza al Torino.

La sua precedente esperienza all’Empoli, dove si distinse in una memorabile partita alla Domus con un assist decisivo, testimonia il suo potenziale.

Nonostante un minutaggio limitato con il Torino, l’interesse del Cagliari dimostra la volontà di sbloccare ulteriormente le sue capacità, beneficiando della sua versatilità e visione di gioco.

Il prestito dall’Empoli rappresenta un’opportunità per il club rossoblu di valutare a fondo le sue qualità in un contesto specifico.

Parallelamente, l’attenzione del direttore sportivo Angelozzi si estende anche a esterno offensivo Habib Diallo, nato nel 2003.

La sua breve parentesi al Bologna, caratterizzata da un utilizzo marginale, lascia presagire la possibilità di un ritorno al suo potenziale.

Il ricordo di due stagioni significative a Cagliari, in cui contribuì alla salvezza sotto la guida di Claudio Ranieri e prima del passaggio all’Atalanta, potrebbe spingere il club sardo a tentare un nuovo sodalizio.

Contestualmente a queste potenziali entrate, si registra la risoluzione consensuale del contratto che lega Rog al Cagliari.

L’esperienza del centrocampista sloveno, arrivato nel 2019 dal Napoli, si chiude dopo 80 presenze e un percorso segnato da infortuni.

Il suo messaggio di commozione e gratitudine ai tifosi cagliaritani e alla Sardegna sottolinea un legame emotivo che trascende l’aspetto puramente sportivo.

La potenziale acquisizione di Anjorin potrebbe comportare la cessione di Prati, nel mirino del Torino.

Allo stesso tempo, il club rossoblu osserva con attenzione il profilo del difensore pescarese Dagasso, mentre potrebbe essere ceduto Di Pardo al Cesena.

Questi movimenti, sebbene non definitivi, indicano una strategia di bilanciamento interno e di valorizzazione del parco giocatori.

In vista della partita contro la Juventus, mister Sottil dovrà affrontare alcune assenze per infortunio, che impongono scelte tattiche precise.

Pisacane potrebbe essere richiamato per affiancare Luperto al centro della difesa, mentre a centrocampo Adopo, Prati e Mazzitelli sembrano i più probabili candidati a occupare i tre posti.

In avanti, si prospettano due ballottaggi interessanti: Kilicsoy-Borrelli e Gaetano-Esposito, che offrono a Sottil diverse opzioni per trovare l’attacco più efficace contro una difesa avversaria di caratura internazionale.

La partita contro la Juventus rappresenta quindi una sfida complessa, ma anche un’opportunità per testare il nuovo corso e proiettarsi verso un futuro più solido.