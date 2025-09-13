Cagliari-Parma: Pisacane, vittoria cauta e sguardo al futuro

L’euforia per la prima vittoria in panchina si mescola a una riflessione profonda, a un’analisi che va oltre la semplice gioia del successo.

Fabio Pisacane, al termine di Cagliari-Parma, esprime un senso di appagamento cauto, una soddisfazione parziale che testimonia la sua visione analitica e la sua ambizione di crescita.

“Una vittoria significativa, figlia di un percorso che ancora si sta delineando,” ha dichiarato l’allenatore, sottolineando come la partita, pur offrendo elementi incoraggianti, abbia svelato aree di miglioramento cruciali per il futuro.

Le difficoltà incontrate non vanno attribuite unicamente alle peculiarità tattiche dell’avversario, ma anche al peso incombente del caldo afoso, fattore che ha inciso sul rendimento e sulla gestione delle energie.

La decisione di affidare a Mina una maglia da titolare fin dal primo minuto rappresenta un atto di fiducia e un esperimento calcolato.

“È stata una responsabilità grande, un banco di prova per valutare le sue capacità e la sua integrazione nel progetto,” ha spiegato Pisacane, evidenziando la volontà di sperimentare e di dare opportunità a giocatori che meritano fiducia.

La sua apertura al cambiamento e la sua disponibilità a mettere in discussione le consolidate certezze sono elementi distintivi del suo approccio all’allenamento.

La presenza di Belotti, un giocatore in cerca di riscatto, aggiunge un ulteriore tassello al mosaico di questa squadra in evoluzione.

“Sono felice per lui, è un ragazzo desideroso di rilanciarsi e di dimostrare il suo valore,” ha affermato l’allenatore, sottolineando la sua attenzione verso le dinamiche umane e la sua volontà di creare un ambiente positivo e stimolante.

L’opportunità mancata di segnare, un’occasione sprecata che avrebbe potuto sbloccare la partita, non inficia il suo potenziale e la sua determinazione.

La paura, quel tarlo che attanaglia ogni tecnico, si è manifestata come la temuta trappola dell’autocompiacimento, la sindrome di chi rischia di lasciarsi cullare da due prestazioni incoraggianti.

“Temevo di cadere nella superficialità, di perdere lucidità dopo un inizio positivo,” ha confessato Pisacane, rivelando una consapevolezza acuta dei rischi che derivano dalla presunzione.

La sua umiltà e la sua capacità di auto-critica sono qualità preziose per affrontare le sfide che attendono la squadra.

La vittoria, quindi, non è solo un traguardo da celebrare, ma un punto di partenza per un percorso di crescita continua, un’opportunità per consolidare i punti di forza e per correggere le debolezze, sempre con lo sguardo rivolto al futuro e con l’ambizione di raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.

Il cammino è lungo, ma la direzione è quella giusta.