Cagliari pronta per le Challenger Series: Sardegna nel cuore dell’America’s Cup

Il Golfo di Cagliari si appresta a inaugurare un capitolo cruciale nella storia della vela mondiale: dal 21 al 24 maggio, accoglierà le Challenger Series di Luna Rossa Prada Pirelli, preludio alla 38ª America’s Cup, un’eredità sportiva che affonda le sue radici nel 1851.

L’evento, che culminerà con le regate della Louis Vuitton Cup nella primavera del 2024 a Napoli, rappresenta un’opportunità senza precedenti per la Sardegna, proiettandola nell’arena internazionale con una visibilità mediatica paragonabile a quella dei Mondiali di Calcio.

Cinque team prestigiosi si contenderanno l’accesso alla finale: il team neozelandese, campione in carica, si confronterà con Alinghi (Svizzera), Athena (Gran Bretagna), K-Challenge (Francia) e, naturalmente, Luna Rossa Prada Pirelli, portabandiera italiana.

Ogni squadra schiererà due imbarcazioni AC40, monotipi foiling all’avanguardia, con una di esse dedicata a equipaggi composti da giovani talenti e veliste, sottolineando l’impegno verso la promozione della sostenibilità e dell’inclusione nel mondo della vela.

L’assegnazione delle Challenger Series a Cagliari è il risultato di un processo negoziale complesso, durato otto mesi, come ha sottolineato l’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, evidenziando la determinazione dell’amministrazione a portare questo evento di risonanza globale in Sardegna.

L’investimento regionale di 7 milioni di euro è visto come un catalizzatore per un ritorno economico stimato intorno ai 50 milioni, grazie all’afflusso di appassionati, addetti ai lavori e visitatori internazionali.

La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha ribadito come la visione strategica dietro questo investimento vada oltre la mera visibilità promozionale.

“In passato, gli eventi sportivi sono stati erroneamente percepiti come una mera spesa.

In realtà, rappresentano un motore di sviluppo economico, un’occasione per attrarre investimenti, creare occupazione e valorizzare il territorio,” ha dichiarato.

L’arrivo dei team, l’indotto turistico e le attività collaterali genereranno un impatto positivo su tutta l’isola, non solo su Cagliari.

La presentazione ufficiale ha visto la partecipazione di figure istituzionali di primo piano, tra cui il Ministro dello Sport Andrea Abodi e l’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, unitamente al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, collegato in videoconferenza, testimoniando l’importanza strategica dell’evento a livello nazionale.

La 38ª America’s Cup si configura, dunque, non solo come una competizione velica di altissimo livello, ma come un’opportunità cruciale per la Sardegna, un’occasione per rafforzare la sua immagine, stimolare la crescita economica e promuovere il suo patrimonio naturale e culturale.