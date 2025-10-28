Cagliari-Sassuolo: Emergenze e Dubbi per Pisacane

La preparazione del Cagliari si configura come una complessa navigazione, con Fabio Pisacane, navigatore esperto, chiamato a destreggiarsi tra emergenze fisiche e scelte tattiche in vista dell’impegno casalingo contro il Sassuolo.

La sfida, che si svolgerà alla Unipol Domus, presenta scenari incerti, alimentati da un quadro clinico frammentato e dalla necessità di valutare con occhio critico le risorse a disposizione.

L’incertezza maggiore grava sulle condizioni di Mina e Deiola, due pedine fondamentali nello scacchiere rossoblù.

La loro assenza dalla lista dei convocati per la trasferta veronese aveva già anticipato una situazione di cautela, e il loro recupero resta appeso a un filo, con una decisione finale rimandata all’ultimo respiro.

Il loro ritorno in campo non è solo una questione di forma fisica, ma anche di valutazione del rischio infortuni, soprattutto in una fase cruciale della stagione.

Pisacane, consapevole delle possibili ripercussioni di una scelta affrettata, sta elaborando un piano di emergenza, un’alternativa strategica per affrontare l’evenienza di un recupero incompleto.

La sua capacità di improvvisazione, unita alla profonda conoscenza del gruppo, sarà determinante per garantire solidità e competitività alla squadra.

Il rientro di Liteta appare improbabile a seguito del suo infortunio al quadricipite, che lo ha costretto ad abbandonare il campo durante la partita contro il Verona.

La lesione, potenzialmente grave, richiede tempi di recupero prolungati, escludendolo dalla contesa imminente.

In parallelo, il tecnico valuta attentamente il reintegro, dal primo minuto, di Luperto, Adopo ed Esposito, elementi con un potenziale significativo per infondere dinamismo e imprevedibilità al reparto offensivo.

La loro presenza in campo rappresenterebbe una ventata di freschezza, capace di sorprendere l’avversario e di creare nuove opportunità da gol.

La mediana, fulcro del gioco rossoblù, vede la possibile conferma di Mazzitelli, un giocatore che conosce bene le dinamiche della partita contro il Sassuolo, essendo un ex.

La sua prova positiva a Verona, dimostrando grinta e qualità, rafforza l’ipotesi di un suo impiego sin dall’inizio, come elemento di rottura e di leadership.

Fuori dal campo, per infortunio, rimangono Di Pardo, Radunovic e Pintus, la cui partecipazione alla partita contro il Sassuolo è da escludere categoricamente.

La loro ripresa degli allenamenti è programmata in vista del successivo impegno contro la Lazio, un appuntamento cruciale per la corsa salvezza.

L’attesa è palpabile, alimentata dalla speranza di poter contare su tutti gli effettivi in un momento così delicato del campionato.

La partita contro il Sassuolo, dunque, si preannuncia come un banco di prova per il Cagliari, una sfida che metterà a dura prova la resilienza e la capacità di adattamento della squadra, guidata da un allenatore chiamato a prendere decisioni difficili, sempre nel migliore interesse del club.