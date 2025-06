Cagliari, via libera al nuovo stadio Riva: 50 milioni dalla Regione

Un capitolo significativo si apre per il futuro del Cagliari Calcio e per l’intera comunità sarda: la Giunta regionale ha approvato la delibera che definisce lo schema di convenzione con il Comune di Cagliari, sbloccando un investimento pubblico cruciale di 50 milioni di euro destinati alla realizzazione del nuovo stadio, un’opera che onorerà la figura iconica di Gigi Riva.Questo passo avanti non è semplicemente un atto burocratico, ma la concretizzazione di un progetto ambizioso che mira a fornire al Cagliari una struttura all’avanguardia, in grado di rispondere alle esigenze di un tifo appassionato e di elevare il livello dell’esperienza sportiva a Cagliari. Il nuovo impianto, con un costo complessivo stimato in oltre 209.9 milioni di euro, si configura come un investimento strategico per il territorio, capace di generare benefici economici e sociali a lungo termine.La ripartizione dei costi riflette una collaborazione sinergica tra pubblico e privato: il Comune di Cagliari contribuirà con 10 milioni di euro, la Regione con 50 milioni, mentre la quota restante, pari a quasi 149.9 milioni, sarà finanziata da soggetti privati. Questo modello di finanziamento misto testimonia la fiducia degli investitori nel potenziale di crescita del Cagliari e nell’attrattiva del territorio sardo. La procedura di affidamento dei lavori sarà condotta attraverso una gara internazionale, al fine di garantire la massima trasparenza e di selezionare le imprese più qualificate nel settore delle costruzioni sportive.La complessità del progetto richiede un percorso amministrativo articolato, che prevede l’ottenimento del Paur (Provvedimento Unico Ambientale Regionale), un atto cruciale in materia di tutela ambientale. La seduta di riconvocazione della Conferenza dei Servizi, prevista per il 3 luglio, rappresenta un passaggio fondamentale per accelerare le procedure e superare eventuali ostacoli.L’obiettivo finale trascende le esigenze immediate del Cagliari Calcio. Il nuovo stadio, con le sue infrastrutture moderne e le sue capacità logistiche avanzate, si pone come candidato privilegiato per ospitare alcune partite dei Campionati Europei di calcio del 2032, un evento di portata internazionale che l’Italia condividerà con la Turchia. Questa prospettiva offre all’isola l’opportunità di accrescere la sua visibilità a livello globale, promuovendo il turismo e valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico.Come affermato dal Sindaco Massimo Zedda, si tratta di un impegno concreto per garantire ai tifosi una struttura all’altezza delle loro aspettative, un luogo di aggregazione e di festa, un simbolo di orgoglio per tutta la Sardegna. La realizzazione del nuovo stadio Gigi Riva non è solo un progetto sportivo, ma un vero e proprio investimento nel futuro del territorio e nella sua capacità di proiettarsi verso l’Europa e il mondo.