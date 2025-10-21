Cagliari, Zola: Pisacane, la svolta dei giovani e il futuro

L’avvento di Claudio Pisacane alla guida del Cagliari, proveniente dal settore giovanile, si configura come una scelta strategica di profonda lungimiranza, capace di innescare una trasformazione culturale all’interno del club.

Questa decisione, come sottolinea Gianfranco Zola, non è un mero atto di affidamento, ma piuttosto un investimento nel futuro, un atto di fiducia nei valori formativi e nel potenziale inespresso dei talenti locali.

La leadership di Pisacane, infatti, non si limita alla mera gestione tattica della prima squadra.

Essa rappresenta un ponte verso il vivaio, un ritorno alle radici, un recupero di quell’identità sarda che ha sempre contraddistinto il Cagliari.

La conoscenza approfondita del tessuto giovanile, la capacità di individuare e valorizzare i giovani talenti, sono qualità imprescindibili per costruire una squadra solida, coesa e proiettata verso il futuro.

Zola, con la sua visione, non solo apprezza i risultati immediati ottenuti dalla squadra, come testimoniato dalla sua performance contro l’Udinese, ma ne riconosce la profonda coerenza e l’organizzazione strategica.

Un approccio che, a suo dire, promette di consolidare una traiettoria positiva nel tempo.

L’occasione è propizia, coincidente con l’entrata in vigore della riforma che porta il suo nome, un provvedimento volto a incentivare le società che investono nei settori giovanili, nelle infrastrutture, nella formazione di allenatori qualificati e nello sviluppo di campi di allenamento all’avanguardia.

Un impegno concreto per “capillarizzare” il lavoro sui giovani a livello nazionale, elevare la qualità della preparazione atletica e tecnica, e coltivare un patrimonio di talenti capace di competere a livello internazionale.

In un contesto economico globale sempre più complesso, Zola sottolinea con lucidità l’importanza di abbandonare la dipendenza da acquisti mirati sul mercato internazionale.

La vera opportunità risiede nella capacità di “crearsi il prodotto” internamente, ovvero di formare giocatori di talento che possano incarnare i valori e l’identità del club.

Un percorso che richiede pazienza, impegno e una visione di lungo periodo, ma che può portare a risultati straordinari.

L’esempio di Yldiz e Nico Paz, due giovani che si stanno rapidamente affermando a livello di alto livello, è un segnale incoraggiante che conferma la validità di questa filosofia.

Zola esprime il desiderio di vedere sempre più giovani italiani emergere e contribuire al successo del Cagliari, come testimonianza di un investimento strategico nel futuro.

Infine, un pensiero sentito va ad Andrea Belotti, segnato da un infortunio.

Zola, da ex calciatore, comprende appieno la sofferenza di questi momenti, augurandogli una pronta guarigione e confidando nel suo ritorno in campo, forte e determinato, per contribuire all’equilibrio e alla crescita del Cagliari.

La sua esperienza e la sua leadership saranno preziose per affrontare le sfide che attendono la squadra.