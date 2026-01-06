Cremona-Cagliari: Restrizioni, Mercato in Stand-by e Tifosi Limitati

Cremona-Cagliari: un viaggio limitato, un mercato in stand-byLa partita di giovedì tra Cremonese e Cagliari, in programma a Cremona, si preannuncia carica di implicazioni sia sul campo che fuori, con un manto di restrizioni che limita l’accesso degli spettatori e un mercato immobilizzato in attesa di sviluppi.

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia ha confermato il provvedimento delle autorità di pubblica sicurezza cremonesi, negando il ricorso presentato dal Cagliari Calcio.

La decisione limita la vendita dei biglietti esclusivamente ai possessori della tessera del tifoso, escludendo i supporter non fidelizzati e restringendo l’accesso solo al settore ospiti.

Il ricorso del club sardo mirava a contestare la determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e le successive disposizioni delle autorità cremonesi, che avevano imposto restrizioni di vendita ai tifosi residenti in Sardegna.

La società rossoblù invocava la tutela della propria immagine e quella dei propri sostenitori, argomentando l’assenza di precedenti o attuali motivi di rischio legati alla rivalità tra le due tifoserie.

Nonostante ciò, il TAR ha ritenuto che l’accesso alla tessera del tifoso, pur richiedendo un’iscrizione, sia accessibile a tutti, anche attraverso modalità online, rendendo la restrizione non eccessivamente limitativa.

La decisione, sebbene in linea con le misure di sicurezza volte a prevenire disordini, ha inevitabilmente ridotto il numero di tifosi sardi che potranno seguire la squadra lombarda.

Si prevede comunque la presenza di circa 200 sostenitori, un numero che avrebbe potuto facilmente raddoppiare in assenza di tali limitazioni, considerando che molti avevano già provveduto all’acquisto dei biglietti per i mezzi di trasporto, nave e aereo.

Sul fronte sportivo, la squadra di Pisacane ha sostenuto un allenamento anche nel giorno dell’Epifania.

Buone notizie arrivano per Zè Pedro, che si è allenato in gruppo, mentre Deiola ha proseguito con terapie specifiche.

Rimangono esclusi dalla lista dei convocati i soliti Belotti, Felici e Folorunsho.

Il mercato del Cagliari è attualmente in una fase di stallo, almeno fino al match di Cremona, con numerose trattative appese a un filo e spesso influenzate dalle mosse della Fiorentina.

Nicolussi Caviglia, centrocampista di proprietà viola, è un obiettivo primario per il Cagliari, ma il suo arrivo a Cagliari è subordinato alla partenza di un altro giocatore per la Fiorentina.

Parallelamente, la Fiorentina stessa è alla ricerca di rinforzi, con il laterale d’attacco Luvumbo e il centrocampista atalantino Brescianini tra i nomi più caldi.

Per la mediana, il Cagliari sta valutando anche Lovric, attualmente in forza all’Udinese, dimostrando una strategia di mercato articolata e interconnessa con le dinamiche altrui.

La situazione si configura dunque come un complesso intreccio di obiettivi, priorità e condizionamenti reciproci, in attesa di una svolta che potrebbe arrivare proprio dopo la partita di Cremona.