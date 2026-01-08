Cremonese-Cagliari: Rimonta e Pareggio al Zini, Esordio da Sogno

Allo Zini si consuma un match intenso e rocambolesco, con la Cremonese che, inizialmente, sembra indirizzare la partita verso una vittoria agevole, per poi assistere a una clamorosa rimonta da parte del Cagliari.

Il pareggio finale per 2-2 non rende giustizia alla complessità dell’incontro, che ha visto due squadre lottare con orgoglio e determinazione.

Il primo tempo si dipana con la Cremonese a dettare il ritmo, sfruttando al meglio le proprie peculiarità tattiche e trovando il varco grazie alla precisione di Johnsen, abile a concludere a rete dopo soli tre minuti di gioco.

La rete galvanizza i padroni di casa, che riescono a prolungare il loro vantaggio grazie a Vardy, autore di una capitalizzazione clinica al ventotto, approfittando di un momento di sbandamento difensivo sardo.

Il Cagliari, visibilmente disorientato, fatica a trovare soluzioni concrete e si presenta al riposo con un risultato pesante da recuperare.

La ripresa, però, è un’altra storia.

Il tecnico del Cagliari, evidentemente insofferente per la prestazione del primo tempo, opera delle modifiche mirate che cambiano radicalmente l’inerzia del gioco.

L’ingresso di giocatori freschi e carichi di energia, unitamente a una diversa impostazione tattica, risveglia il Cagliari, che ritrova convinzione e aggressività.

Adopo accende la speranza, riducendo le distanze al quinto minuto con una rete che segna la svolta.

Il gol galvanizza i sardi, che si proiettano in avanti alla ricerca del pareggio.

La partita si infiamma e il Cagliari, spinto dal supporto dei propri tifosi, trova il gol del pareggio grazie a Trepy, un classe 2006 che fa il suo esordio in Serie A con una rete di inestimabile valore.

L’attaccante francese, dimostrando sangue freddo e istinto da rapace, trasforma la sua prima presenza in un momento indimenticabile per sé e per la squadra.

Gli ultimi minuti sono un assalto finale da parte della Cremonese, alla ricerca del gol che potrebbe aver sancito la vittoria.

Vandeputte, però, si presenta davanti al portiere cagliaritano ma spreca clamorosamente l’opportunità, colpendo il palo con un tiro che sembrava destinato a beffare il portiere avversario.

Il triplice fischio finale sancisce il pareggio, un risultato che lascia un retrogusto amaro per la Cremonese, ma che rappresenta un importante punto di ripartenza per il Cagliari, capace di dimostrare carattere e resilienza in una partita combattuta fino all’ultimo secondo.

Un pareggio che, al di là del punteggio, sottolinea la parità di forze e la passione che animano il calcio italiano.