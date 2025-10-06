Dinamo Sassari: debutto amaro, sconfitta al Varese 102-105

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari esordisce nel campionato di Serie A con un amaro debutto casalingo, cedendo al Varese con il punteggio di 102-105.

Una partita che, pur nella sua apparente equilibratura nel finale, ha messo a luce fragilità interpretative e concettuali che la compagine sassarese dovrà urgentemente correggere.

L’incontro, disputatosi al PalaSerradimigni, si è caratterizzato per una costante leadership ospite, capace di dettare il ritmo e imporre un gioco che ha messo a dura prova la reattività della Dinamo.

La squadra di coach Bulleri, in una fase di evidente rodaggio, soprattutto per quanto riguarda la coesione difensiva e l’automatismo nelle transizioni, ha faticato a trovare il bandolo del gomitolo, inseguendo il risultato per la maggior parte del match.

Il Varese ha dimostrato una lucidità e una capacità di lettura del gioco superiore, capitalizzando le incertezze avversarie e sfruttando al meglio le occasioni create.

La percentuale di realizzazione dalla lunga distanza, con un impressionante 51,6%, ha rappresentato un fattore determinante, testimoniando una preparazione più approfondita e una maggiore precisione nei dettagli.

La prova individuale di Alviti, autore di 26 punti, ha contribuito in maniera significativa al successo ospite, evidenziando la capacità di concretizzare le opportunità create.

Nonostante la difficoltà, la Dinamo ha mostrato carattere e resilienza, evitando il crollo psicologico e reagendo con orgoglio, portandosi in vantaggio nel terzo quarto.

Questo lampo di brillantezza, tuttavia, non è stato sufficiente a ribaltare l’inerzia della partita, con il Varese che ha saputo mantenere il controllo nei minuti conclusivi.

Le individualità, pur con sprazzi di talento, non sono riuscite a compensare le lacune di squadra.

Buie, con 20 punti e 6 assist, e McGlynn, con 16 punti, hanno mostrato qualità indiscutibili, ma la difesa, permeabile e poco reattiva, ha rappresentato il vero tallone d’Achille.

“Abbiamo pagato un approccio iniziale influenzato da tensione,” ha commentato Massimo Bulleri a fine partita.

“Abbiamo concesso troppa facilità ai nostri avversari e abbiamo mostrato immaturità nelle marcature sui tiratori.

” L’analisi del coach sottolinea come la gestione emotiva e la capacità di contenere le iniziative avversarie siano aspetti cruciali da migliorare.

La sconfitta, pur dolorosa, non va interpretata come un campanello d’allarme, ma come un’occasione per una riflessione approfondita e un lavoro mirato.

“È prematuro trarre conclusioni affrettate,” ha precisato Bulleri, invitando alla cautela e sottolineando l’importanza di mantenere alta la motivazione.

La Dinamo riprenderà la sua corsa domenica alle 17:30, affrontando la Vanoli Cremona in un match che si preannuncia cruciale per rialzare la testa e gettare le basi per un campionato di successo.

La partita contro il Varese ha rivelato debolezze che richiedono un intervento immediato, ma ha anche evidenziato la capacità di reazione e il potenziale di una squadra in divenire.

La sfida in terra cremonese rappresenterà un banco di prova importante per dimostrare di aver compreso gli errori del passato e di essere pronti a ripartire con rinnovato entusiasmo e determinazione.