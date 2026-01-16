Dinamo Sassari-Napoli: sfida cruciale per riscatto e morale

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari si appresta ad affrontare un crocevia cruciale nel suo percorso di campionato, ospitando al PalaSerradimigni la Guerri Napoli domenica pomeriggio alle ore 17:00.

L’urgenza di una vittoria, a seguito di due sconfitte consecutive che hanno pesantemente intaccato il morale e l’inerzia della squadra, è palpabile.

Le delusioni di Reggio Emilia e, più recentemente, in Fiba Europe Cup contro Zaragoza, hanno esposto fragilità che il coach Veljko Mrsic intende affrontare con determinazione.

L’attuale congiuntura vede la Dinamo alle prese con un complesso intreccio di assenze e condizioni fisiche precarie.

Gli infortuni, che hanno penalizzato la squadra in termini di rotazioni e, soprattutto, di intensità in campo, rappresentano una sfida aggiuntiva da superare.

Mrsic ha sottolineato come la mancanza di energia, evidente nelle ultime uscite, sia un sintomo diretto di questa situazione, richiedendo un profondo lavoro di ripresa psicologica e fisica.

La partita contro Napoli si configura come un’opportunità imperdibile di riscatto, un banco di prova per misurare la resilienza e la capacità di reazione della squadra.

Mrsic ha espresso la ferma speranza di poter contare sul supporto caloroso del pubblico sassarese, consapevole che l’entusiasmo del tifo può fungere da catalizzatore per una performance di livello superiore.

Il quadro degli infortunati rimane in divenire: Beliauskas è assente, mentre la presenza di Buie e Johnson è incerta, dipendendo da una valutazione approfondita che avverrà dopo la seduta di allenamento di domani.

Marshall, ancora in fase di recupero dopo il trauma al ginocchio, non sarà disponibile.

Un elemento positivo è il ritorno di Zanelli, che ha dimostrato grande spirito combattivo scendendo in campo nonostante un recente episodio di influenza.

Durante la conferenza stampa, anche il pivot Nick McGlynn ha espresso il suo pensiero: “Dovremo compiere un lavoro di squadra straordinario.

L’ultima volta non siamo stati all’altezza delle aspettative, ma Napoli è una squadra di grande qualità, e ognuno di noi dovrà contribuire al massimo.

È necessaria una vera e propria iniziativa collettiva per conquistare una vittoria che assumerebbe un significato particolarmente rilevante per il nostro cammino.

” La partita non è solo un recupero di punti, ma anche un test di carattere e un segnale forte per il futuro.