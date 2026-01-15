Dinamo Sassari: Terza sconfitta e futuro incerto in FIBA Europe Cup

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari incassa la terza sconfitta consecutiva nella seconda fase della FIBA Europe Cup, un campanello d’allarme che risuona in maniera piuttosto chiara al PalaSerradimigni.

La partita contro il Casademont Zaragoza, conclusasi con un pesante 75-94, non solo evidenzia una difficoltà evidente nella competizione europea, ma pone seri interrogativi sulle prospettive di qualificazione per il turno successivo.

Anche ipotizzando il successo nelle prossime tre sfide, la Dinamo dovrà sperare in un crollo delle altre contendenti per ambire a un secondo posto, scenario che appare sempre più remoto.

La debacle, tuttavia, va inquadrata nel contesto di una situazione di emergenza infermieristica che ha profondamente condizionato la prestazione della squadra sassarese.

L’elenco dei giocatori indisponibili – Buie, Johnson, Beliauskas, Marshall – ha ridotto drasticamente le opzioni a disposizione di coach Veljko Mrsic, privandolo di elementi chiave per equilibrare e dare profondità al roster.

La partita, di fatto, si è presentata come un banco di prova particolarmente arduo fin dalla vigilia, una sfida quasi impari contro una formazione avversaria completa e ben organizzata.

L’atteggiamento del tecnico serbo, pur segnato dalla frustrazione, denota una lucidità pragmatica.

L’attenzione sembra ora rivolta al campionato di Serie A, dove l’esclusione di Trapani, sebbene portatrice di una parziale rivincita per la Dinamo, ha innescato un pericoloso riavvicinamento alla zona retrocessione.

Questa incognita, unita alle assenze croniche, impone una gestione oculata delle energie e una priorità alla salvaguardia del risultato sportivo nazionale.

La partita contro Zaragoza, pur dolorosa, potrebbe essere interpretata come un’opportunità di crescita per quei giocatori che, normalmente, faticano a trovare spazio nel minutaggio.

“Dovevamo reagire in maniera diversa,” ha commentato Mrsic a fine partita, sottolineando la necessità di un cambio di passo e di una maggiore responsabilizzazione individuale.

L’analisi tattica ha messo in luce la dipendenza eccessiva da alcuni giocatori chiave, evidenziando la fragilità mostrata in assenza di Buie e Johnson. Anche la presenza di Zanelli, afflitto da un’influenza che lo ha debilitato, non è stata sufficiente a compensare le assenze.

La sua condizione fisica precaria, accentuata da una significativa perdita di peso, ha contribuito a compromettere la performance complessiva della squadra.

L’impegno di domenica contro Napoli, nuovamente al PalaSerradimigni, rappresenta un nuovo crocevia.

La speranza è che l’infermeria possa sfoltarsi e permettere a qualche giocatore titolare di rientrare in campo, offrendo a Mrsic maggiori alternative per affrontare un avversario di calibro.

La partita si preannuncia cruciale per risollevare il morale e ritrovare la strada della vittoria, in un campionato che, a causa delle difficoltà incontrate in Europa, si presenta come l’obiettivo primario e imprescindibile per la Dinamo Sassari.