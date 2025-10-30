Dinamo Sassari trionfa in EuroCup: una vittoria di carattere!

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari celebra una seconda vittoria consecutiva in Fiba Europe Cup, un trionfo ottenuto con grinta e resilienza al PalaSerradimigni contro la formazione tedesca del Vechta, sconfitta con un punteggio di 105-94.

La vittoria, più che un risultato, rappresenta una maturazione tattica e un’espressione di carattere per la squadra sarda, capace di ribaltare una situazione apparentemente compromessa.

La partita si è sviluppata con dinamiche contrastanti.

Il primo tempo ha visto i tedeschi imporre un ritmo elevato, guidati da una straordinaria precisione nel tiro da tre punti, che ha portato la Dinamo a un deficit di 14 punti a metà gara.

Tuttavia, la reazione della squadra di coach Massimo Bulleri nel secondo tempo è stata a dir poco esaltante.

Un’ondata offensiva, veicolata da un’intensità difensiva rinnovata, ha permesso ai biancoblu di costruire una rimonta impressionante, con 66 punti segnati e solo 41 subiti, testimonianza di una trasformazione radicale nell’approccio alla partita.

Le prestazioni individuali, pur apprezzabili, non hanno oscurato la forza del collettivo.

Buie, con i suoi 23 punti, è stato il punto di riferimento abituale, ma la vittoria è stata un’opera corale.

Johnson (18 punti), Thomas (19 punti e 11 rimbalzi), Marshall (18 punti) hanno tutti contribuito a sostenere lo sforzo offensivo.

La solidità di Thomas a rimbalzo, in particolare, ha rappresentato una risorsa fondamentale nella gestione del ritmo di gioco e nel garantire la transizione efficace in attacco.

Coach Bulleri ha sottolineato come la chiave del successo sia stata un cambiamento d’atteggiamento profondo, non una performance di singoli talenti.

“Abbiamo giocato pallacanestro di qualità,” ha commentato, “una vittoria collettiva, frutto di una reazione di squadra e di una gestione lucida dei momenti critici.

” La capacità di analizzare e correggere gli errori durante l’intervallo, traducendo le criticità in azioni concrete, ha rivelato una maturità tattica che va oltre la semplice abilità tecnica.

La vittoria non è solo un passo avanti nel percorso europeo, ma anche un elemento propulsivo per il campionato di Serie A.

La squadra, attualmente a secco di vittorie dopo quattro giornate, mira a capitalizzare questa fiducia e a imprimere una svolta positiva nel torneo nazionale.

L’impegno di sabato sera contro Udine, nuovamente al PalaSerradimigni, si preannuncia cruciale per consolidare questo nuovo slancio e per dimostrare la solidità mentale e la concretezza che hanno contraddistinto la performance europea.

Il cammino è ancora lungo, ma la Dinamo Sassari ha dimostrato di possedere le armi per affrontare le sfide future con determinazione e ambizione.