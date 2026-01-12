Genoa-Cagliari: 3-0, il Grifone ritrova la vittoria e spera

Il Genoa di mister De Rossi, galvanizzato dal sostegno del pubblico del Marassi, conquista una vittoria cruciale contro il Cagliari con un netto 3-0, interrompendo un digiuno di successi protrattosi per un periodo angosciante.

La prestazione, oltre al risultato, segna un punto di svolta nella lotta per la salvezza, infondendo fiducia in un ambiente che aveva iniziato a vacillare.

L’incontro si apre con un Genoa aggressivo, capace di imporre il proprio ritmo fin dalle prime fasi.

Al settimo minuto, l’inerzia del match si sblocca grazie a Colombo, autore di una rete frutto di una precisa azione di contropiede orchestrata magistralmente da Malinovskyi, capace di trovare l’attaccante in contromano.

La precisione del tiro, il tempismo e la lucidità di Colombo si rivelano determinanti per l’apertura del punteggio.

Il Cagliari non si lascia abbattere e cerca di reagire con veemenza.

Al ventinove minuti, Palestra, con una spettacolare conclusione al volo da distanza considerevole, mette a dura prova il portiere genoano, il cui riflesso felice si concretizza nella traversa che salva il vantaggio ligure.

L’azione, sebbene non coronata dal gol, testimonia la pericolosità degli attaccanti sardi e la loro volontà di riequilibrare il gioco.

La ripresa si rivela un monologo del Genoa, capace di gestire il vantaggio e di sfruttare le debolezze avversarie.

Al trenta minuto, Frendrup, con una conclusione potente e precisa dalla distanza, coglie il secondo bersaglio.

Il tiro, deviato da un difensore cagliaritano, beffa ulteriormente Caprile, confermando la solidità tattica e la capacità di adattamento del Genoa.

Il sigillo finale alla vittoria è apposto da Ostigard, autore di un imperioso colpo di testa su calcio di punizione, dimostrando la sua leadership e l’importanza di una fase difensiva impeccabile.

Il gol, oltre a definire il risultato, rappresenta la concretizzazione di un lavoro di squadra proficuo e l’espressione di una determinazione inattaccabile.

Con questa vittoria, il Genoa raggiunge il Cagliari a quota diciannove punti in classifica, proiettandosi con rinnovato ottimismo verso le prossime sfide, consapevole di aver compiuto un passo importante nella corsa per la permanenza nella massima serie.

La partita non è solo un risultato, ma un simbolo di riscatto e un segnale chiaro di crescita.