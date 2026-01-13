Genoa-Cagliari: disfatta amara, salvezza a rischio

Una disfatta a zero, un brusco risveglio al rientro dal giro di boa.

Il Genoa, ora al pari del Cagliari a quota 19, infligge ai sardi una lezione amara, un campanello d’allarme che risuona ben oltre il risultato numerico.

La prestazione del Marassi non è soltanto una sconfitta, ma una sintesi di fragilità strutturali e di mancanza di lucidità che minano la tenuta di una squadra invischiata nella lotta per la salvezza.

Caprile, esordiente capitano, incrocia una serata sfortunata, una prosecuzione, purtroppo, di un trend negativo iniziato nella precedente giornata contro il Grifone.

La differenza, a livello di concretezza, si è manifestata con una lapidaria eloquenza: dove Colombo, con un’imbucata fulminea, ha trovato la via del gol, Luvumbo, in situazione simile, ha peccato di indecisione, di mancanza di quella freddezza clinica necessaria per trasformare l’opportunità in rete.

Un dettaglio apparentemente minore, ma che, nel contesto di una partita equilibrata, può risultare determinante.

A Cremona il Cagliari aveva reagito, mostrando resilienza e capacità di adattamento; al Marassi, invece, la squadra ha mostrato un’incapacità di lettura della partita, una fragilità interpretativa che ha consentito agli avversari di imporre il proprio gioco.

La classifica, purtroppo, non sorride: il margine sulla terzultima posizione, sebbene ancora confortante, si assottiglia ad ogni passo falso.

La Fiorentina, galvanizzata da un filotto di risultati positivi, sembra aver superato la fase di crisi, mentre le inseguitrici, Pisa, Lecce e Verona, a distanza ravvicinata, appaiono pronte a insidiare la posizione del Cagliari.

La partita contro la Juventus, in programma il sabato successivo, si preannuncia una prova di forza, un banco di prova per valutarne lo spirito di squadra e la capacità di rialzarsi dopo un episodio così traumatico.

Oltre alle considerazioni puramente tattiche, è necessario un lavoro di ricostruzione psicologica.

Il successo contro il Torino aveva creato un’illusione di solidità e di sicurezza che si è dissolta rapidamente.

L’infortunato Mina è un elemento imprescindibile per garantire equilibrio e leadership, ma non è sufficiente.

Il mercato dovrà essere mirato, focalizzato sull’individuazione di giocatori in grado di apportare qualità e personalità.

Le parole di Pisacane, a fine partita, esprimono un misto di rammarico e fiducia: l’analisi degli errori è fondamentale, ma è altrettanto importante mantenere la serenità e la convinzione nel proprio lavoro.

Il calcio è uno sport di equilibri precari, in cui i momenti di difficoltà sono inevitabili.

La forza di una squadra si misura non tanto nella capacità di evitare le cadute, quanto nella capacità di rialzarsi dopo di esse.

L’impegno immediato sul campo di Assemini, con un focus esclusivo sulla Juventus, testimonia la volontà di cancellare l’amaro in bocca e di ripartire con rinnovato entusiasmo.

È tempo di ritrovare quell’identità che ha caratterizzato il Cagliari in passato: grinta, determinazione e un attaccamento viscerale alla maglia.